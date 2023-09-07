Минобороны РФ: ВС РФ отразили 14 атак ВСУ около Работино и Вербового за сутки

В оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении трех ДРГ ВСУ на херсонском направлении, потери украинской стороны составили порядка 25 бойцов.



Кроме того, на донецком направлении российские бойцы отразили девять атак штурмовых групп ВСУ у Клещеевки, Андреевки и Химика. На этом направлении ВСУ потеряли более 320 военнослужащих. Также ВС РФ за сутки отразили украинскую атаку около Червоная Диброва в ЛНР.

Ранее стало известно, что подразделения российской армии снова заняли позиции в южной части поселка Работино на территории Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».

