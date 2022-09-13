ВКС России уничтожили за сутки 800 украинских военных и боевиков
Минобороны России сообщило, что за минувшие сутки Воздушно-космические силы продолжили наносить удары по подразделениям ВСУ.
В частности, удары наносились в районах Славянска и Константиновки, где дислоцировались украинские десантники, мехбригады попали под обстрел в районах Артемовская и Курдюмовки.
Поражены подразделения бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также мехбригады близ Харькова.
«В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными», - говорится в сообщении Минобороны.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о неудачных попытках украинских диверсантов зайти в Красный Лиман.
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