ВКС России уничтожили за сутки 800 украинских военных и боевиков

Минобороны России сообщило, что за минувшие сутки Воздушно-космические силы продолжили наносить удары по подразделениям ВСУ.

В частности, удары наносились в районах Славянска и Константиновки, где дислоцировались украинские десантники, мехбригады попали под обстрел в районах Артемовская и Курдюмовки.

Поражены подразделения бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также мехбригады близ Харькова.

«В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными», - говорится в сообщении Минобороны.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о неудачных попытках украинских диверсантов зайти в Красный Лиман.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВСУВоенная ОперацияМинобороны РФРоссия
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