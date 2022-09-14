Байден: Украина достигла «значительного прогресса»

При этом, по словам главы государства, Украину ожидает «еще долгий путь».

На вопрос, считает ли Байден текущий ход военных действий «поворотным» моментом, глава Белого дома ответил: «На этот вопрос нет ответа. Трудно сказать».

Как сообщалось ранее, Байден в курсе хода военной операции на Украине, но решил не комментировать ситуацию из-за того, что она развивается.

