Байден: Украина достигла «значительного прогресса»

Американский президент Джо Байден заявил, что Киеву удалось добиться «значительного прогресса» в ходе военных действий.

Экс-советник Тэтчер Карбер: Байден отказывает Украине в росте поставок оружия из-за ядерных сил России

При этом, по словам главы государства, Украину ожидает «еще долгий путь».

На вопрос, считает ли Байден текущий ход военных действий «поворотным» моментом, глава Белого дома ответил: «На этот вопрос нет ответа. Трудно сказать».

Как сообщалось ранее, Байден в курсе хода военной операции на Украине, но решил не комментировать ситуацию из-за того, что она развивается.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры