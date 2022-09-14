Байден: Украина достигла «значительного прогресса»
Американский президент Джо Байден заявил, что Киеву удалось добиться «значительного прогресса» в ходе военных действий.
Экс-советник Тэтчер Карбер: Байден отказывает Украине в росте поставок оружия из-за ядерных сил России
При этом, по словам главы государства, Украину ожидает «еще долгий путь».
На вопрос, считает ли Байден текущий ход военных действий «поворотным» моментом, глава Белого дома ответил: «На этот вопрос нет ответа. Трудно сказать».
Как сообщалось ранее, Байден в курсе хода военной операции на Украине, но решил не комментировать ситуацию из-за того, что она развивается.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+44 045 / сут.
Умерли
386 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+48 187 / сут.
- СМИ: россияне судятся с банками из-за запрета на снятие валюты
- СМИ: около ста сотрудников резиденции Карла III могут остаться без работы
- Байден: Украина достигла «значительного прогресса»
- В Венгрии не исключили пересмотр антироссийских санкций из-за холодов
- СМИ: новым послом США в РФ может стать женщина
- ОДКБ направит в Армению миссию для оценки ситуации на границе с Азербайджаном
- Режиссер Жан-Люк Годар ушел из жизни при помощи эвтаназии
- США призывают РФ помочь остановить эскалацию между Баку и Ереваном
- 77-я сессия Генассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке
- В белгородском селе два человека ранены при обстреле с украинской стороны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru