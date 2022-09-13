В белгородском селе два человека ранены при обстреле с украинской стороны

Два местных жителя белгородского села Шелаево Валуйского городского округа получили ранения при обстреле со стороны Украины. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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По словам Гладкова, ранения легкий и медпомощь пострадавшим уже оказана. Он отметил, что они будут продолжать лечение на дому.

Обстрелы приграничных с Украиной областей периодически происходят в связи с ведением военных действий в соседней стране. Среди регионов, которые также подвергаются обстрелам, Курская и Белгородская области.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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Фото: belregion.ru
ТЕГИ:ОбстрелБелгород
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