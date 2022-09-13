В белгородском селе два человека ранены при обстреле с украинской стороны

По словам Гладкова, ранения легкий и медпомощь пострадавшим уже оказана. Он отметил, что они будут продолжать лечение на дому.

Обстрелы приграничных с Украиной областей периодически происходят в связи с ведением военных действий в соседней стране. Среди регионов, которые также подвергаются обстрелам, Курская и Белгородская области.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

