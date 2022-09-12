Песков заявил, что Россия не будет отводить войска от Запорожской АЭС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время речи об отводе российских войск от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не идёт, сообщает РИА Новости.

Reuters: МАГАТЭ осудила присутствие российских военных на Запорожской АЭС

По его словам, сейчас главное - это вынудить Украину прекратить обстрелы станции, которые могут привести к очень печальным и катастрофическим последствиям.

«Мы по-прежнему призываем все страны употребить своё влияние, те страны, которые имеют таковое на украинскую сторону, прекратить эти обстрелы, которые продолжаются на ежедневной основе», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обстрелы территории Запорожской АЭС необходимо немедленно остановить из-за критической ситуации с электроснабжением станции, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФАЭСДмитрий Песков
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