Песков заявил, что Россия не будет отводить войска от Запорожской АЭС

По его словам, сейчас главное - это вынудить Украину прекратить обстрелы станции, которые могут привести к очень печальным и катастрофическим последствиям.

«Мы по-прежнему призываем все страны употребить своё влияние, те страны, которые имеют таковое на украинскую сторону, прекратить эти обстрелы, которые продолжаются на ежедневной основе», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обстрелы территории Запорожской АЭС необходимо немедленно остановить из-за критической ситуации с электроснабжением станции, сообщает RT.

