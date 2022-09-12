Песков заявил, что Россия не будет отводить войска от Запорожской АЭС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время речи об отводе российских войск от Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не идёт, сообщает РИА Новости.
По его словам, сейчас главное - это вынудить Украину прекратить обстрелы станции, которые могут привести к очень печальным и катастрофическим последствиям.
«Мы по-прежнему призываем все страны употребить своё влияние, те страны, которые имеют таковое на украинскую сторону, прекратить эти обстрелы, которые продолжаются на ежедневной основе», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обстрелы территории Запорожской АЭС необходимо немедленно остановить из-за критической ситуации с электроснабжением станции, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,1 млн+46 488 / сут.
Умерли
385 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+35 660 / сут.
- Минобороны РФ объявило о ликвидации склада ВСУ с 45 тыс. тонн боеприпасов
- Путин заявил, что российская экономика вышла на траекторию роста
- СМИ: принц Уильям стал миллиардером после смерти Елизаветы II
- Глава Крыма Аксенов призвал активизировать СВО на Украине
- Путин встретится с избранными губернаторами
- В Кремле заявили о предстоящем достижении целей СВО на Украине
- Песков заявил, что Россия не будет отводить войска от Запорожской АЭС
- Песков заявил об отсутствии перспектив по переговорам Путина и Зеленского
- Эксперт: Высокие результаты «ЕР» говорят о поддержке москвичами Собянина
- Харьковские власти сообщили, что наемники расстреливают мирных жителей Купянска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru