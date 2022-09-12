«Подходят силы»: Военкор Коц заявил об угрозе удара ВСУ на Угледарском направлении

Накануне в Киеве сообщили, что российские войска за последние три дня полностью ушли из Харьковской области. В Минобороны РФ в свою очередь заявили о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении и показали карту, подтверждающую отход за реку Оскол. Александр Коц отметил, что войска РФ действительно ушли из Харьковской области, однако ВСУ готовят новый удар.

«ВСУ пытались атаковать в Первомайском, у них ничего не получилось. Сейчас приходят сигналы об активизации беспилотной авиации над Петровским районом Донецка. Идут сигналы о том, что к западу от Донецка в районе Угледара украинцы снимают свои минные поля. Туда подходит техника и живая сила. Это может косвенно говорить о том, что следующий свой удар они хотят нанести на этом направлении. Такой удар грозит тем, что юг ДНР будет отрезан от севера. Но, с таким же успехом, это может быть какой-то отвлекающий маневр, а удар будет нанесет в другом месте, например, в Запорожье», - сказал Коц.

По его словам, после ухода российских военных из Харьковской области линия фронта теперь проходит по левому берегу реки Оскол.