«Подходят силы»: Военкор Коц заявил об угрозе удара ВСУ на Угледарском направлении
Военные Украины могут попытаться отрезать юг ДНР от севера - во всяком случае, подготовка с их стороны заметна, отметил в эфире НСН военкор Александр Коц.
ВСУ снимают свои минные заграждения к западу от Донецка в районе Угледара и стягивают технику, также туда подходит живая сила: это говорит о том, что следующий удар будет нанесен именно на этом направлении, сообщил военный корреспондент Александр Коц в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне в Киеве сообщили, что российские войска за последние три дня полностью ушли из Харьковской области. В Минобороны РФ в свою очередь заявили о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении и показали карту, подтверждающую отход за реку Оскол. Александр Коц отметил, что войска РФ действительно ушли из Харьковской области, однако ВСУ готовят новый удар.
«ВСУ пытались атаковать в Первомайском, у них ничего не получилось. Сейчас приходят сигналы об активизации беспилотной авиации над Петровским районом Донецка. Идут сигналы о том, что к западу от Донецка в районе Угледара украинцы снимают свои минные поля. Туда подходит техника и живая сила. Это может косвенно говорить о том, что следующий свой удар они хотят нанести на этом направлении. Такой удар грозит тем, что юг ДНР будет отрезан от севера. Но, с таким же успехом, это может быть какой-то отвлекающий маневр, а удар будет нанесет в другом месте, например, в Запорожье», - сказал Коц.
По его словам, после ухода российских военных из Харьковской области линия фронта теперь проходит по левому берегу реки Оскол.
«Российские силы полностью ушли из Харьковской области. Ушли к востоку от Харькова и к северу. У нас остается маленькая полосочка Харьковской области по левому берегу реки Оскол, где, собственно, сейчас и проходит линия фронта. Ушли и из Волчанска, и из Казачьей Лопани, поэтому там линия фронта уже проходит по границе России», - указал Коц.
Также военный корреспондент рассказал, что российские войска не уходят из Сватово в Луганской области. Он подчеркнул, что такие сообщения являются лишь слухами с украинской стороны, а город находится под контролем Союзных сил.
«К пущенным украинской стороной слухам о том, что российские силы якобы постепенно уходят из Сватово в Луганской области и других населенных пунктов ЛНР, стоит относиться только как к слухам. Потому что Сватово находится от линии фронта в 50 километрах и под контролем Союзных сил. Никакие войска оттуда не уходят и никакой эвакуации оттуда не ведется. То, что было показано на видеороликах – это была эвакуация из Купянска, которая шла в том числе через Сватово. Лисичанск находится под нашим контролем. Под Лисичанском ситуация все это время была неспокойная. Противник там не отброшен настолько, насколько надо, чтобы не подвергать город обстрелам. Ситуация там не меняется для жителей в течение последних нескольких месяцев», – резюмировал собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее, 11 сентября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что потери ВСУ за последние четыре дня на Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях составили свыше четырех тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными.
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