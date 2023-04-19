«Вернуть Одессу и Николаев»: В России озвучивают варианты завершения СВО
В Москве напоминают цели спецоперации и описывают возможные варианты «долгожданного» контрнаступления ВСУ.
Спецоперация на Украине продолжается на фоне рассуждений о контрнаступлении ВСУ и вариантах завершения конфликта. Накануне глава парламента Крыма Владимир Константинов высказался об итогах СВО, отметив, что на присоединении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей «возвращение Новороссии не закончено».
По его мнению, России необходимо также вернуть территории северного Причерноморья. Парламентарий подчеркнул, что Николаевская и Одесская области в составе России гарантируют стратегическую безопасность, а также дадут преимущество на Черном море.
17 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее. При этом он напомнил, что Москва неоднократно объясняла причины и цели спецоперации.
В тот же день основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что «жирной точкой» спецоперации на Украине станет взятие Артемовска (Бахмута), выход на Славянск, Краматорск, еще «какие-то серьезные завоевания».
По его словам, только после перечисленных достижений Россия должна объявить об окончании спецоперации и достижении всех запланированных результатов. Он подчеркнул, что российский народ должен быть удовлетворен этой поставленной точкой.
«Поэтому я не предлагаю никаким образом прекратить СВО, я говорю о том, что мы можем объявить об окончании СВО для того, чтобы русский народ, россияне знали о том, что результаты, которые мы перед собой ставили, достигнуты и получили чувство удовлетворения от проделанного. Мы дальше готовы сражаться. До конца или до следующего шага», - отметил он.
На фоне рассуждений российской стороны о достижении поставленных задач, в Киеве продолжают готовиться к контрнаступлению. Эксперты предрекали начало этой «атаки» с приходом весны, но украинские силы тянут время, ожидая помощи западных союзников.
При этом накануне стало известно, что ВСУ пошли в атаку под городом Орехов в Запорожской области, об этом сообщила «Русская Весна». Уточняется, что атакующие понесли потери и начали отступать. Российские силы поразили неустановленное количество техники противника.
По словам военных аналитиков, украинская армия такими «выпадами» прощупывает оборону российских сил на различных участках фронта.
Американское издание Newsweek ранее сообщило со ссылкой на просочившиеся секретные документы Пентагона, что масштабное наступление ВСУ запланировано на 30 апреля.
В связи с этим глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью НСН призвал не верить западным СМИ о возможных датах контрнаступления украинских войск.
«Я не рекомендую всерьез воспринимать публикации, которые идут в западной прессе, потому что основная их цель – это изматывание нации вбросами дат. Обратите внимание: были уже не десятки, а сотни публикаций в разных информационных источниках о том, когда пойдут в наступление боевики Зеленского», - отметил он.
Он также описал возможный вариант наступления украинских сил на Запорожском направлении. Рогов уверен, что украинские войска не осмелятся вступать в бои за крупные города, и будут пытаться разрезать оборону в районе Токмака.
«Если мы говорим о Запорожском направлении, то я практически уверен, что в большие города вроде Бердянска или Мелитополя они суваться не будут. Если попытаются каким-то образом разрезать нашу оборону, дойдя до Азовского моря, то сделают это в районе Токмака, и дальше до моря, минуя крупные города, чтобы не увязнуть в боевых действиях. Хотя бы потому, что сил у них не так много, и тем более их не хватит, чтобы захватить какой-нибудь относительно крупный город», - заключил он.
При этом депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в беседе с НСН допустил осеннее контрнаступление ВСУ, если им весной удастся удержать линию обороны. Он назвал этот сценарий неблагоприятным и отметил, что «повторная» атака ВСУ будет уже очень слабой.
«Логика развития событий такая, если наступление противника провалится, то у нас будет возможность перейти в контрнаступление, а когда противник уже потерпел поражение и потерял свои резервы живой силы, то наступление пойдет быстро, стремительно. Такие возможности у нас есть. Поэтому мы ждем серьезное наступление, которое начнется в ближайшие несколько недель, и наша главная задача сдержать его и уничтожить как можно больше живой силы и техники противника», - объяснил он.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прокомментировал контрнаступление ВСУ, выразив уверенность в успехе Киева. Также он спрогнозировал завершение конфликта на Украине в 2024 году.
«Я оптимистично настроен и верю, что Украина сохранит сильную позицию. Я также думаю, что мы должны быть реалистами: не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет», — сказал он в беседе с газетой The New York Times.
Центром боевых действий по-прежнему выступает Артемовск. Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил 19 апреля, что российские силы контролируют 90% города. По его словам, большую часть города занимают бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
18 апреля в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые отряды при поддержке воздушно-десантных войск и сил Южной группировки войск Вооруженных сил России продолжают бои за Артемовск. Уточняется, что на данном этапе штурмовики овладели еще тремя кварталами в городе – на севере, юге и в центральной части. Также были пресечены попытки противника контратаковать с флангов.
Украинская сторона признает, что Артемовское направление остается эпицентром боевых действий. Такое заявление 18 апреля сделал командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Он отметил, что на Артемовском направлении российские войска сосредотачивают свои наибольшие усилия.
3 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о российском флаге над зданием администрации Артемовска. Тогда он заявил, что силы РФ «юридически взяли» город, передает «Радиоточка НСН».
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