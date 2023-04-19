«Вернуть Одессу и Николаев»: В России озвучивают варианты завершения СВО

Спецоперация на Украине продолжается на фоне рассуждений о контрнаступлении ВСУ и вариантах завершения конфликта. Накануне глава парламента Крыма Владимир Константинов высказался об итогах СВО, отметив, что на присоединении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей «возвращение Новороссии не закончено».

По его мнению, России необходимо также вернуть территории северного Причерноморья. Парламентарий подчеркнул, что Николаевская и Одесская области в составе России гарантируют стратегическую безопасность, а также дадут преимущество на Черном море.

17 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее. При этом он напомнил, что Москва неоднократно объясняла причины и цели спецоперации.

В тот же день основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что «жирной точкой» спецоперации на Украине станет взятие Артемовска (Бахмута), выход на Славянск, Краматорск, еще «какие-то серьезные завоевания».