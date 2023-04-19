В Крыму заявили, что по итогам СВО Причерноморье должно вернуться в состав России

Политик напомнил, что в прошлом году к РФ присоединились Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

«Уверен, на этом возвращение Новороссии не закончено. Оно должно вернуть Русский мир к его естественным границам - тем самым, на которые он вышел при Екатерине II», — указал Константинов.

Как отметил спикер крымского парламента, если обратиться к истории в поисках ответа, как решить конфликт на Украине, следует вспомнить о князе Григории Потемкине: он понимал необходимость укрепления юга Российской империи и формирования стратегического преимущества.

Константинов добавил, что северное Причерноморье, включая Николаевскую и Одесскую области, необходимо вернуть в состав России «для сохранения безопасности и стратегического преимущества на Черном море».

Ранее глава парламента Крыма заявил, что наиболее реалистичным вариантом урегулирования украинского конфликта станет политическое самоопределение украинских регионов, напоминает телеканал «360».

