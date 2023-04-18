«Максимум протянут до осени»: Депутат Бородай назвал варианты контрнаступления ВСУ
Если противнику удастся весной удержать линию обороны, то в конце лета можно ожидать еще одну волну наступления, сказал НСН Александр Бородай.
Депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в беседе с НСН допустил осеннее контрнаступление ВСУ, если им весной удастся удержать линию обороны, а также вторую волну частичной мобилизации в России.
«Логика развития событий такая, если наступление противника провалится, то у нас будет возможность перейти в контрнаступление, а когда противник уже потерпел поражение и потерял свои резервы живой силы, то наступление пойдет быстро, стремительно. Такие возможности у нас есть. Поэтому мы ждем серьезное наступление, которое начнется в ближайшее несколько недель, и наша главная задача сдержать его и уничтожить как можно больше живой силы и техники противника», - сказал Бородай.
Собеседник НСН отметил, что при неблагоприятном развитии событий ВСУ могут организовать второе контрнаступление ближе к осени.
«Неблагоприятное развитие событий – противнику удается удержать линию фронта, то тогда в конце лета или осенью можно ожидать еще одну волну наступления, но тогда это будет совсем всё. Оно будет очень слабым, и будет ли вообще - большой вопрос», - отметил Бородай.
Парламентарий не исключил, что в стране может пройти и вторая волна частичной мобилизации.
«Возможно, вопрос о мобилизации снова может быть поставлен. Это вопрос руководства страны и Минобороны», - резюмировал Бородай.
Ранее Эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН заявил, что посещение президентом России Владимиром Путиным штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаба группировки Национальной гвардии «Восток» в ЛНР является очевидным сигналом Западу, а также свидетельствует о готовности отразить контрнаступление ВСУ.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 257 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 416 / сут.
- Пушилин: ДНР заинтересована в поставках белорусской техники
- Госдума приняла поправку о лишении приобретенного гражданства РФ
- Патриарх РПЦ Кирилл заявил, что Путин никогда не отдавал ему приказов
- Власти Бали назвали число депортированных россиян с начала года
- Число комплексных DDoS-атак в I квартале года выросло в два раза
- В Госдуме предложили признать бойцов ЧВК «Вагнер» ветеранами боевых действий
- Bloomberg: Apple разрешит установку приложений из сторонних магазинов
- В России стартовали продажи новых гаджетов «Яндекса» для «умного» дома
- Песков объяснил, почему Путин посетил зону СВО без Шойгу и Герасимова
- В Минобороны Германии назвали главное препятствие для «немедленного конца» Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru