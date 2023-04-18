«Максимум протянут до осени»: Депутат Бородай назвал варианты контрнаступления ВСУ

«Логика развития событий такая, если наступление противника провалится, то у нас будет возможность перейти в контрнаступление, а когда противник уже потерпел поражение и потерял свои резервы живой силы, то наступление пойдет быстро, стремительно. Такие возможности у нас есть. Поэтому мы ждем серьезное наступление, которое начнется в ближайшее несколько недель, и наша главная задача сдержать его и уничтожить как можно больше живой силы и техники противника», - сказал Бородай.

Собеседник НСН отметил, что при неблагоприятном развитии событий ВСУ могут организовать второе контрнаступление ближе к осени.

«Неблагоприятное развитие событий – противнику удается удержать линию фронта, то тогда в конце лета или осенью можно ожидать еще одну волну наступления, но тогда это будет совсем всё. Оно будет очень слабым, и будет ли вообще - большой вопрос», - отметил Бородай.