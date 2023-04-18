«Максимум протянут до осени»: Депутат Бородай назвал варианты контрнаступления ВСУ

Если противнику удастся весной удержать линию обороны, то в конце лета можно ожидать еще одну волну наступления, сказал НСН Александр Бородай. 

Депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в беседе с НСН допустил осеннее контрнаступление ВСУ, если им весной удастся удержать линию обороны, а также вторую волну частичной мобилизации в России.

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«Логика развития событий такая, если наступление противника провалится, то у нас будет возможность перейти в контрнаступление, а когда противник уже потерпел поражение и потерял свои резервы живой силы, то наступление пойдет быстро, стремительно. Такие возможности у нас есть. Поэтому мы ждем серьезное наступление, которое начнется в ближайшее несколько недель, и наша главная задача сдержать его и уничтожить как можно больше живой силы и техники противника», - сказал Бородай.

Собеседник НСН отметил, что при неблагоприятном развитии событий ВСУ могут организовать второе контрнаступление ближе к осени.

«Неблагоприятное развитие событий – противнику удается удержать линию фронта, то тогда в конце лета или осенью можно ожидать еще одну волну наступления, но тогда это будет совсем всё. Оно будет очень слабым, и будет ли вообще - большой вопрос», - отметил Бородай.

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Парламентарий не исключил, что в стране может пройти и вторая волна частичной мобилизации.

«Возможно, вопрос о мобилизации снова может быть поставлен. Это вопрос руководства страны и Минобороны», - резюмировал Бородай.

Ранее Эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН заявил, что посещение президентом России Владимиром Путиным штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаба группировки Национальной гвардии «Восток» в ЛНР является очевидным сигналом Западу, а также свидетельствует о готовности отразить контрнаступление ВСУ.


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ФОТО: РИА Новости
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