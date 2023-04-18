«Готовы отразить наступление»: Что означает поездка Путина на передовую
Посещение президентом России Путины штабов на передовой является очевидным сигналом Западу, заявил в эфире НСН подполковник запаса Павел Калмыков.
Эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН заявил, что посещение президентом России Владимиром Путиным штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаба группировки Национальной гвардии «Восток» в ЛНР является очевидным сигналом Западу.
«Сигнал Западу однозначный – российская армия готова к любым неожиданностям и ждет украинского контрнаступления, чтобы его успешно отразить и перейти, в свою очередь, в решительное наступление», – заявил собеседник НСН.
По его словам, такие внезапные проверки свойственны главе государства. Российский главнокомандующий решил узнать все из первых рук, отметил военный.
«В первую очередь, это режим секретности. Чем больше народу знает, тем больше вероятность, что противник об этом тоже узнает. Во-вторых, Путину свойственно внезапные проверки какие-то делать. Одно дело, когда докладывает министр обороны, начальник генштаба, а другое – когда сам прилетел и все сам услышал. Сейчас такая обстановка, что все ждут украинского контрнаступления. Вот и решил проверить все наш главнокомандующий войска», – разъяснил Калмыков.
Подполковник запаса также рассказал о генералах, с которыми Путин проводил встречу. В частности, с командующим ВДВ Михаилом Теплинским, который ранее критиковал Генштаб и Минобороны, и с генералом Александром Лапиным, которого жестко и публично критиковал осенью Рамзан Кадыров.
«Если Лапина не убрали с командных должностей, значит, не так все плохо с ним, есть у него какие-то заслуги. Как командующий, видимо, он себя неплохо проявлял. О Теплинском я ничего плохого не слышал. Тут надо четко понимать, что если у начальника есть своя точка зрения, то это, как правило, не приветствуется вышестоящим командованием. Таким генералам сложно пробиться наверх. Пробиваются люди, которые колеблются вместе с линией партии. Герасимов же, на мой взгляд, один из самых грамотных генералов нашей армии», - резюмировал военный.
Ранее появились кадры из поездки Владимира Путина в штаб группировки «Днепр» на Херсонском направлении и «Восток» на Луганском, передает «Радиоточка НСН».
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