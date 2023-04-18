«Готовы отразить наступление»: Что означает поездка Путина на передовую

«Сигнал Западу однозначный – российская армия готова к любым неожиданностям и ждет украинского контрнаступления, чтобы его успешно отразить и перейти, в свою очередь, в решительное наступление», – заявил собеседник НСН.

По его словам, такие внезапные проверки свойственны главе государства. Российский главнокомандующий решил узнать все из первых рук, отметил военный.

«В первую очередь, это режим секретности. Чем больше народу знает, тем больше вероятность, что противник об этом тоже узнает. Во-вторых, Путину свойственно внезапные проверки какие-то делать. Одно дело, когда докладывает министр обороны, начальник генштаба, а другое – когда сам прилетел и все сам услышал. Сейчас такая обстановка, что все ждут украинского контрнаступления. Вот и решил проверить все наш главнокомандующий войска», – разъяснил Калмыков.