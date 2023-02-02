Депутат Чепа: Украина расплатится за поставки США территориями

Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам сказал НСН, что Польша получит часть территорий Украины и выплатит часть ее долга за СВО. 

Вашингтон понимает, что Украина никогда не сможет рассчитаться за поставки вооружения, Киеву придется расплачиваться территориями через Польшу, заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН.

Ранее сотрудники администрации США во время поездки на Украину предупредили власти о том, что Киеву нужно быть готовым отчитаться за всю полученную помощь со стороны Вашингтона. Это случилось на фоне снижения среди граждан США поддержки оказания помощи Украине. Чепа отметил, что республиканцы таким образом будут пытаться бороться с коррупцией.

«Я думаю, что абсолютно нет у США никакого желания получить отчет, потому что во всех этих отправках и поставках существует коррупционная составляющая. Республиканцы будут инициировать эти проверки, а демократы будут их прятать. Перестановки во властных структурах Украины, в том числе, призваны скрыть утечку средств, кто-то пытается уйти в тень, разные причины», - объяснил Чепа.

При этом в США прекрасно понимают, что Киев никогда не сможет вернуть долг, поэтому Украине придется расплачиваться территорией, заявил собеседник НСН.

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«Это не безвозмездная помощь Киеву, Украина будет расплачиваться в первую очередь территориями. Один из возможных вариантов – Польше отойдет часть территории Украины, и Польша будет компенсировать за Украину часть долга. Другой вариант – рассматриваются попытки использования наших денег, но это очень чревато, это будут серьезные последствия для Европы. Это грозит развалом всей финансовой системы. Конечно, Украина не в состоянии никогда рассчитаться за эти поставки, и Америка с самого начала это знала, когда планировала этот конфликт», - рассказал он.

Владимир Зеленский проводит «чистку» среди чиновников по просьбе США, но у Вашингтона есть варианты и для замены самого Зеленского, заявил ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаСпецоперацияВСУУкраина
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