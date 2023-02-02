Депутат Чепа: Украина расплатится за поставки США территориями

Вашингтон понимает, что Украина никогда не сможет рассчитаться за поставки вооружения, Киеву придется расплачиваться территориями через Польшу, заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН.

Ранее сотрудники администрации США во время поездки на Украину предупредили власти о том, что Киеву нужно быть готовым отчитаться за всю полученную помощь со стороны Вашингтона. Это случилось на фоне снижения среди граждан США поддержки оказания помощи Украине. Чепа отметил, что республиканцы таким образом будут пытаться бороться с коррупцией.



«Я думаю, что абсолютно нет у США никакого желания получить отчет, потому что во всех этих отправках и поставках существует коррупционная составляющая. Республиканцы будут инициировать эти проверки, а демократы будут их прятать. Перестановки во властных структурах Украины, в том числе, призваны скрыть утечку средств, кто-то пытается уйти в тень, разные причины», - объяснил Чепа.

При этом в США прекрасно понимают, что Киев никогда не сможет вернуть долг, поэтому Украине придется расплачиваться территорией, заявил собеседник НСН.