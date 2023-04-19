Слухи о мобилизации: Депутатский «наброс» и реакция Кремля
Дмитрий Песков вновь заявил, что никаких разговоров о второй волне мобилизации не идет. В Госдуме же не исключают такой вариант и напоминают о скором контрнаступлении Киева.
В Кремле не ведут разговоры о «второй волне» мобилизации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 апреля, вновь опровергая сообщения СМИ, которые накануне допустили такой сценарий.
Новая волна «слухов» на животрепещущую тему поднялась после принятия законопроекта об электронных повестках. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, который вводит новые способы рассылки повесток: заказным письмом, в электронном виде через портал «Госуслуги», а также вручение через МФЦ.
Если повестка не была получена, то она все равно будет считаться врученной по истечении семи дней после размещения в Реестре повесток. Как только повестка будет считаться врученной, военнообязанный не сможет покинуть Россию. Ограничения в отношении уклонистов в виде запрета на выезд из страны, управления транспортом и некоторых имущественных операций будут действовать, пока призывник не явится в военкомат.
На фоне подобных нововведений в информационном поле появились предположения о том, что это связано именно с новой волной мобилизации. Власти же поспешили объяснить, что изменения необходимы для более эффективной работы военкоматов.
Так, законопроект о создании единого реестра военнообязанных связан с необходимостью модернизировать систему воинского учета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Воинский учет — это то, с чем граждане ... сталкиваются постоянно, хотя бы один раз, на протяжении своей жизни. И, соответственно, эта система должна идти в ногу с требованиями времени», — указал он.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что ограничительные меры в отношении гражданина, не явившегося по повестке, будут приниматься только во время следующего призыва. Россиянам, проживающим за границей, парламентарий посоветовал получить повестку, взять отпуск на год, отслужить в России и «ехать обратно за границу, радостно там работать».
При этом рассылать повестки через портал «Госуслуги» в тестовом режиме начнут уже во время весеннего призыва, заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев.
С другой стороны, слухи о «новой волне» подогревает и подготовка Киева к контрнаступлению. На этом фоне депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в беседе с НСН допустил вторую волну частичной мобилизации в России.
«Возможно, вопрос о мобилизации снова может быть поставлен. Это вопрос руководства страны и Минобороны», - сказал он.
До этого в беседе с «Украина.ру» он признался, что вторая волна мобилизации могла бы усилить линию соприкосновения и помочь решить поставленные задачи СВО, так как Россия не заинтересована в затягивании конфликта.
«Я приехал в Москву и наблюдаю прекрасную мирную жизнь огромного города, который происходящие несколько западнее события вообще никак не затрагивают. Это неверно даже с моральной точки зрения! Я уж не говорю про политическую, экономическую и прочую. Опасности, в состоянии которых существует Россия, действительно велики. Нам надо собрать максимум сил для того, чтобы одержать быструю и эффективную победу. Поэтому я не исключаю еще одной волны мобилизации. Та мобилизация, которая была, резко усилила с нашей стороны линию соприкосновения», - объяснил он.
Накануне зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил НСН, что о мобилизации сегодня речи не идет.
«Я могу сказать, что на сегодняшний день мобилизации не предполагается. Я рассуждать больше не буду», - кратко высказался он.
Другой депутат Госдумы Олег Нилов предложил свой вариант решения «проблемы». По его мнению, необходимо добавить россиянам моложе 45 лет еще 2-3% к налогу на доходы физических лиц, которые должны отправиться на нужды армии.
«Хотите спать спокойно и не думать о мобилизации? Отдавайте 2-3% плюсом к НДФЛ. Сложно что ли? Это 1-2 тысячи рублей с каждого из 40 миллионов, получается уже больше 50 миллиардов рублей в месяц. Речь идет не просто об увеличении поступлений в бюджет, а об их целевом использовании. Для мобилизованных, для участников спецоперации в принципе. Это позволит увеличить в два или более раз сегодняшнее финансирование каждого участника СВО. Не 200 тысяч рублей будут получать, а 400-500 тысяч. Это меняет мотивирующие условия для людей, которые могут пойти на СВО», - объяснил он в беседе с НСН.
Он отметил, что подобные инициативы необходимы для повышения мотивации бойцов, которые уже находятся на фронте, и мужчин, которые только задумываются отправиться на спецоперацию.
Идея «военного налога» для простого народа выглядит безумной, если кто и должен платить подобные отчисления, так это миллионеры, заявил в разговоре с НСН первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев.
На Западе же наоборот обеспокоены отсутствием мобилизации в России. Украинское руководство должно быть сильно встревожено этим фактом, пишет австрийское издание Exxpress. Заявления Кремля о том, что российская группа войск способна противостоять ВСУ без пополнения личного состава, не сулят украинским властям ничего хорошего, полагают журналисты.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 257 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 416 / сут.
- Захарова: Разговор с послами США, Британии и Канады прошел жестко
- На Украине умер советский актер Александр Тартышников
- СМИ: Бренд одежды Women’secret намерен вернуться в Россию
- Маск заявил, что ИИ может оказать значительное влияние на будущие выборы в США
- Россиян не будут штрафовать за портреты героев ВОВ на машинах в рамках «Бессмертного полка»
- МИД: США обязаны выдать визы российским журналистам на фоне участия Лаврова в СБ ООН
- Россияне смогут оформлять визы по прибытии при поездках в Фуюань
- Один человек погиб при обстреле Новой Каховки
- В Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,8
- Токаев заявил, что Казахстану нужно перейти к реальной рыночной экономике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru