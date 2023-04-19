Слухи о мобилизации: Депутатский «наброс» и реакция Кремля

В Кремле не ведут разговоры о «второй волне» мобилизации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 апреля, вновь опровергая сообщения СМИ, которые накануне допустили такой сценарий.

Новая волна «слухов» на животрепещущую тему поднялась после принятия законопроекта об электронных повестках. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон, который вводит новые способы рассылки повесток: заказным письмом, в электронном виде через портал «Госуслуги», а также вручение через МФЦ.

Если повестка не была получена, то она все равно будет считаться врученной по истечении семи дней после размещения в Реестре повесток. Как только повестка будет считаться врученной, военнообязанный не сможет покинуть Россию. Ограничения в отношении уклонистов в виде запрета на выезд из страны, управления транспортом и некоторых имущественных операций будут действовать, пока призывник не явится в военкомат.

На фоне подобных нововведений в информационном поле появились предположения о том, что это связано именно с новой волной мобилизации. Власти же поспешили объяснить, что изменения необходимы для более эффективной работы военкоматов.