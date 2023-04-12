«Хотят оправдать потери»: Чего ждать от контрнаступления ВСУ
ВСУ будут пытаться получить оперативные результаты, которые хоть как-то смогут оправдать огромные потери и прочие издержки, заявил военный эксперт Борис Рожин в эфире НСН.
Военный эксперт Борис Рожин в интервью НСН рассказал, чего можно ожидать от контрнаступления украинской армии и стоит ли верить официальных заявлениям Киева.
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил американским журналистам, что контрнаступление ВСУ откладывается и начнется, когда страна будет к этому готова на 100% – вероятно, это будет летом. Судя по заявлениям Шмыгаля, Украине для наступления пока не хватает артиллерии, боеприпасов, ракет и танков, также нужны истребители. Борис Рожин рассказал, чего можно ожидать от наступления ВСУ.
«Они будут пытаться совершать массированные удары, используя западную технику, пытаться добиться каких-то оперативных результатов, которые хоть как-то смогут оправдать огромные потери и прочие издержки. В случае отсутствия результатов будет провал не только ВСУ, но и западных кураторов Украины, которые вроде вложились, а результата нет. Определенные колебания насчет наступления присутствуют и на Западе, так как понимают риски, связанные с возможной неудачей», - разъяснил собеседник НСН.
По его словам, не стоит делать какие-либо выводы, основываясь на публичных заявлениях о контрнаступлении ВСУ.
«Никто не будет никогда объявлять реальные даты начала каких-то серьезных наступательных действий. Различные заявления на этот счет – дымовая завеса и дезинформация. Это делается специально, чтобы ввести в заблуждение относительно реальных намерений, имеющихся сил и сроков начала тех или иных действий. По таким заявлениям трудно и нежелательно делать какие-либо выводы. Признаки подготовки к наступательным операциям есть. Мы видим накопление сил, ресурсов, боеприпасов, дополнительную мобилизацию наблюдаем. Очевидно, что какие-то действия могут последовать уже этой весной. У нас Генштаб отслеживает реальные действия противника, все их перемещения, на основе чего и делает какие-либо выводы», - резюмировал эксперт.
Ранее портал Niezależny Dziennik Polityczny сообщал, что поведение президента Украины Владимира Зеленского по время последней поездки в Польшу свидетельствует о его готовности обменять Западную Украину на посредничество Варшавы: в Киеве опасаются провала грядущего «контрнаступления» ВСУ, а потому готовы на сделку с западным соседом, передает «Радиоточка НСН».
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