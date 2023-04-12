«Хотят оправдать потери»: Чего ждать от контрнаступления ВСУ

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил американским журналистам, что контрнаступление ВСУ откладывается и начнется, когда страна будет к этому готова на 100% – вероятно, это будет летом. Судя по заявлениям Шмыгаля, Украине для наступления пока не хватает артиллерии, боеприпасов, ракет и танков, также нужны истребители. Борис Рожин рассказал, чего можно ожидать от наступления ВСУ.



«Они будут пытаться совершать массированные удары, используя западную технику, пытаться добиться каких-то оперативных результатов, которые хоть как-то смогут оправдать огромные потери и прочие издержки. В случае отсутствия результатов будет провал не только ВСУ, но и западных кураторов Украины, которые вроде вложились, а результата нет. Определенные колебания насчет наступления присутствуют и на Западе, так как понимают риски, связанные с возможной неудачей», - разъяснил собеседник НСН.