Песков не подтвердил обсуждение в Кремле второй волны частичной мобилизации

В Кремле не ведут разговоры о «второй волне» мобилизации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Лента.ру».

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Ранее ряд СМИ опубликовали заявления, что вторая волна мобилизации «не исключена».

До этого Песков также заявлял, что вторая волна частичной мобилизации не ожидается. По его словам, Никаких изменений по этому вопросу нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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