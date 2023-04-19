Песков не подтвердил обсуждение в Кремле второй волны частичной мобилизации
19 апреля 202305:02
В Кремле не ведут разговоры о «второй волне» мобилизации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Лента.ру».
Ранее ряд СМИ опубликовали заявления, что вторая волна мобилизации «не исключена».
До этого Песков также заявлял, что вторая волна частичной мобилизации не ожидается. По его словам, Никаких изменений по этому вопросу нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru