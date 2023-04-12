«Деньги есть!»: Экс-министр труда не поддержал идею «военного налога»

Согласно заявлениям президента России Владимира Путина, у страны все есть, включая деньги, и инициатива организовать «военный налог» на доходы физлиц является преждевременной, рассказал НСН экс-министр труда, заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников.

Ранее депутат Госдумы Олег Нилов призвал ввести «военный налог» на доходы физических лиц в размере 2-3%. «Это что, невозможные потери? Понятно, ципсошная аудитория сейчас опять набросится на меня, […] но я обращаюсь к мужчинам. 1000-2000 рублей в месяц решит серьезнейшие проблемы в армии. Это сотни миллиардов рублей ежемесячно», - сказал Нилов.

«Мне трудно судить, потому что все затраты на специальную военную операцию засекречены. Поэтому мы не знаем, и можем верить только на слово. В соответствии с высказыванием президента, у нас всего хватает, включая деньги», - сказал Калашников.

Он напомнил о сверстанном и утвержденном Госдумой бюджету, за который голосовали депутаты.

«У нас есть определенная система, которая определяет, сколько денег бюджет выделяет на военные нужды […]. Бюджет сверстан, утвержден Думой, за него все проголосовали. Поэтому, честно говоря, несколько преждевременная инициатива», - подытожил собеседник.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что отечественная экономика растет, а ВВП по итогам апреля заметно прибавит в реальном выражении, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

