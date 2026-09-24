Песков: О встрече Путина и Трампа на саммите G20 в США говорить пока преждевременно КГБ Белоруссии опроверг информацию о задержании группы украинских диверсантов В отеле, где стало плохо музыкальному критику Сергею Соседову, изъяты записи с камер видеонаблюдения Набиуллина: Система цифрового рубля сейчас оперативно настраивается Дополнительные программы поддержки педагогов появятся в регионах России