От вафли до мармелада: Диетолог перечислила полезные блюда из кабачков

Кабачки - уникальный овощ, его можно использовать в различных рецептах, включая даже диетические десерты, заявила НСН Марият Мухина.

Вафли, варенье и зефир вполне получаются из полезного кабачка, рассказала НСН врач-диетолог Марият Мухина.

В 100 граммах свежего кабачка содержится всего 24–27 килокалорий, что делает его незаменимым в рационе для снижения веса. Такую информацию опубликовали РИА Новости. Мухина согласилась с такими данными.

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«Кабачок — это очень полезный сезонный овощ, а самая большая его ценность — структурированная вода. Он обладает мочегонным эффектом, что помогает снять отеки. Там достаточно фолиевой кислоты, хлорофилла, магния — мощнейший антиоксидант. Если это не старый кабачок, то желательно готовить его прямо с кожей, если она не затвердела. Это самая ценная часть», — отметила она.

Мухина также перечислила главные диетические блюда из овоща.

«Сейчас очень популярны диетические вафли из кабачка. В обычную вафельницу заливается тесто из тертого кабачка, добавляется мука из киноа, либо из отрубей для загустения, а потом такую закуску подают с икрой или лососем как праздничное блюдо. Можно сочетать с печенью трески — это уникальная модная закуска, и получается минимум жарки — никакого масла в вафельницу не кладут. Кабачки также имеют свойство приобретать аромат любого топпинга и сопутствующего фрукта. Поэтому их часто добавляют к лимонам, малине и бруснике в варенье. Они хрустят на зубах как яблочки, из них делают цукаты, мармелад и даже зефир», — поделилась она.

Ранее Мухина объяснила НСН, чем опасны гигантские овощи и фрукты.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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