В Москве эвакуировали РХТУ имени Менделеева и ГИТИС
24 сентября 202614:42
Алексей Филимонов
Сотрудников и студентов РХТУ имени Менделеева в Москве эвакуировали. Причины не уточняются. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что также эвакуацию студентов и сотрудников провели в ГИТИСе. По какой причине также неизвестно.
Кроме того, после анонимного сообщения на дистанционный режим перевели студентов МГППУ.
Ранее в Уфе с канатной дороги эвакуировали 14 человек, в том числе детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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