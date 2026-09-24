В Москве эвакуировали РХТУ имени Менделеева и ГИТИС

Сотрудников и студентов РХТУ имени Менделеева в Москве эвакуировали. Причины не уточняются. Об этом сообщает RT.

В Оренбуржье жителей двух сел эвакуировали из-за пожара на границе с Казахстаном

Отмечается, что также эвакуацию студентов и сотрудников провели в ГИТИСе. По какой причине также неизвестно.

Кроме того, после анонимного сообщения на дистанционный режим перевели студентов МГППУ.

Ранее в Уфе с канатной дороги эвакуировали 14 человек, в том числе детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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