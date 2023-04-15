Ограничение в правах? Политики и политологи поспорили об электронных повестках

Таким образом, в частности, вводятся новые способы рассылки повесток: заказным письмом, электронно через портал «Госуслуги», а также вручение через МФЦ. При этом вручение повестки в руки и через работодателя сохраняется. Повестку посчитают полученной с момента ее размещения в личном кабинете.

Если повестка не признана врученной лично или электронно, то она все равно будет считаться врученной по истечении семи дней после размещения в Реестре повесток. Как только повестка будет считаться врученной, военнообязанный не сможет покинуть Россию. Ограничения в отношение уклонистов в виде запрета на выезд из страны, управления транспортом и некоторых имущественных операций будут действовать, пока призывник не явится в военкомат.