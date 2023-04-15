Ограничение в правах? Политики и политологи поспорили об электронных повестках
Мнения российских политиков и политологов по поводу закона об электронных повестках военнообязанным разделились.
Президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных. Соответствующих документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ предполагает направление повесток молодым людям в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронном виде.
Таким образом, в частности, вводятся новые способы рассылки повесток: заказным письмом, электронно через портал «Госуслуги», а также вручение через МФЦ. При этом вручение повестки в руки и через работодателя сохраняется. Повестку посчитают полученной с момента ее размещения в личном кабинете.
Если повестка не признана врученной лично или электронно, то она все равно будет считаться врученной по истечении семи дней после размещения в Реестре повесток. Как только повестка будет считаться врученной, военнообязанный не сможет покинуть Россию. Ограничения в отношение уклонистов в виде запрета на выезд из страны, управления транспортом и некоторых имущественных операций будут действовать, пока призывник не явится в военкомат.
Председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина объяснила в интервью НСН, почему раскритиковала спешку, с которой был принят закон об электронных повестках. Она считает, что документ ограничивает права россиян.
«Эти поправки на 80 страницах так и не были опубликованы. То есть, они были добавлены в закон, но отдельно мы каждую поправку не рассматривали. Например, еще в прошлом году меня убеждали, что не будет принято положение, согласно которому можно будет подписывать контракт с 18 лет. Сейчас это принято. То, чего я опасалась как раз. Этим законом проводится спешный перевод на электронный формат оповещения, который ведет к ограничению в правах», - резюмировала депутат.
Ей возразил депутат Госдумы Андрей Луговой. По его мнению, желающие обсуждать поправки в закон о воинской службе – просто пиарятся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Те ограничения, которые мы вводим – совершенным образом очевидны. И не надо вокруг этого шабаш устраивать. Все ясно, четко и понятно. 18, 20 лет наступило – шагом-марш служить в армии. Поэтому я считаю, что все эти разговоры больше для какого-то пиара», - заключил Луговой.
Ряд экспертов на фоне нового порядка снова предрекают отток населения из России. Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в интервью НСН предположил, что россияне, которые недовольны поправками об электронных повестках и наказанием за неявку в военкомат, скоро покинут страну. При этом он указал, что те, кто остался в России, не будут публично выражать свое недовольство.
«Когда была первая волна мобилизации, люди были морально к этому не готовы, все это было неожиданно. Многие уехали, руководствуясь не столько здравым смыслом, сколько будучи напуганными. Сейчас идет рутинизация процесса. С одной стороны, те, кто испугался, уехали, а те, кто остался, привыкли к логике СВО. Нынешний подход достаточно вялотекущий, не планируется каких-то новых волн мобилизации. Каких-то эксцессов не будет, а недовольные будут постепенно продолжать релоцировать или не возвращаться», - сказал Гращенков.
Депутат Госдумы, эрудит Анатолий Вассерман в интервью НСН напомнил планирующим бежать от мобилизации, что Госуслуги доступны заграницей, и избежать повестки не получится.
«Я не думаю, что будет очередная волна отъездов хотя бы потому, что Госуслугами пользуются практически все. И этот сервис доступен заграницей. Так что в данном случае уйти от повесток не удастся. Насколько мне известно, большая часть тех, кто бежал от мобилизации, вообще ей не подлежала. Так что это - этюд на тему массовой глупости», - добавил собеседник.
Закон об электронных повестках призван помочь привести в порядок систему воинского учета в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пресс-секретарь отметил, что в военкоматах страны бывает «много бардака», и документ должен исправить эту ситуацию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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