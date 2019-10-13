В Киеве аналитики просчитывают шансы на диалог с Москвой

Бывший глава Украины Леонид Кравчук в эфире НСН также отметил, что, несмотря на протесты внутри Украины, реализацию «формулы» поддерживают извне, что также обеспечит спокойствие в стране.

«Запад поддерживают действия Зеленского в отношении применения «формулы». И Россия не против этого решения. То есть внутренняя ситуация не вышла за рамки участия людей, а за пределами страны тоже никто не осуждает Зеленского. Сейчас всё зависит от Кремля. Потому что одним из условий встречи в Нормандском формате было как раз применение «формулы Штайнмайера». Украина согласилась. Все эти проблемы могут быть решены как раз главами государств. Четверо глав государств, от которых зависит сегодня зависит ситуация в Донбассе, должны приехать в Париж и подготовить дорожную карту, которую все будут выполнять», - подчеркнул экс-президент.

В заключении Кравчук добавил, что рассуждения о майдане - просто фикция, которая отвлекает от главного - мира в стране.

«Так что майдан сейчас – просто отвлечение от главного, от необходимости мира. И нужно не обращать внимание на горячие головы, а особенно Порошенко, который уже превратился в либеромайдана, мальчика. который работает не на Украину», - сказал Кравчук.