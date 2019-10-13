В Киеве аналитики просчитывают шансы на диалог с Москвой

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Политики и политологи в эфире НСН высказались по поводу возможного улучшения отношений между Россией и Украиной и назвали факторы, которые этому мешают.
Бывший глава Украины Леонид Кравчук в эфире НСН также отметил, что, несмотря на протесты внутри Украины, реализацию «формулы» поддерживают извне, что также обеспечит спокойствие в стране.
«Запад поддерживают действия Зеленского в отношении применения «формулы». И Россия не против этого решения. То есть внутренняя ситуация не вышла за рамки участия людей, а за пределами страны тоже никто не осуждает Зеленского. Сейчас всё зависит от Кремля. Потому что одним из условий встречи в Нормандском формате было как раз применение «формулы Штайнмайера». Украина согласилась. Все эти проблемы могут быть решены как раз главами государств. Четверо глав государств, от которых зависит сегодня зависит ситуация в Донбассе, должны приехать в Париж и подготовить дорожную карту, которую все будут выполнять», - подчеркнул экс-президент.
В заключении Кравчук добавил, что рассуждения о майдане - просто фикция, которая отвлекает от главного - мира в стране.
«Так что майдан сейчас – просто отвлечение от главного, от необходимости мира. И нужно не обращать внимание на горячие головы, а особенно Порошенко, который уже превратился в либеромайдана, мальчика. который работает не на Украину», - сказал Кравчук.
Однако, сделать это довольно сложно. Особенно на Украине. По мнению бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника которое он высказал в интервью НСН, ряд украинских олигархов оказались не довольны сложившейся политической ситуацией из-за собственных бизнес-потерь. Экс-депутат Верховноной рады назвал имена бизнесменов, заинтересованных в ослаблении президента Владимира Зеленского и готовых финансировать Порошенко.
«Ряд олигархов не довольны тем, что произошло на Украине. Недовольны Пинчук, Ахметов, Коломойский, в доле и Аваков, которому нужна слабая власть. Они финансируют мероприятия вскладчину или отдельно, иногда сам Порошенко вкладывается. Они качают ситуацию, чтобы Зеленский был слабым президентом», - рассказал собеседник НСН.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН также обратил внимание на роль украинских олигархов в развале экономики Крыма до проведения референдума на полуострове и объективную оценку экономики Крыма после вхождения в состав России, которую дал Владимир Зеленский. Подобное действие президента страны сближает Украину с Россией. Тем не менее, считает эксперт, существует фактор, который остается камнем преткновения, вернее, полуостровом, который по-прежнему разделяет позиции Киева и Москвы в вопросах международного сотрудничества.
«Зеленский говорит правду в отличие от предыдущих президентов. Крым был автономный, и там были свои внутренние олигархи. Они «крышевали» полуостров. Часть этих олигархов сидела в Киеве, дружили с президентом, ничего сверхнового там не было. Дороги в Крыму во времена Украины были ужасные, просто кошмарные. Каждый год выделяли миллиард и ничего не делали. Он был отдан на откуп местным царькам, которые просто паразитировали. Эта ситуация устраивала украинскую власть, сейчас ситуация меняется. Я смотрю статистику, вижу, что из бюджета России выделяются громадные деньги, на инфраструктуру Крыму, действительно, Украина столько не выделяла. Давайте похвалим президента, который первый раз сказал правду. Но никогда Украина не признает потерю Крыма, независимо от того, какая фамилия будет у президента. Даже если президентом станет даже Янукович», - добавил он.
Ранее руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в эфире НСН напомнил, что развод войск в Донбассе не удался из-за добровольческих отрядов, которые отказались уходить с территории.
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