Олигархи заставят Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
Украинский рассказал НСН о высокой вероятности восстановления авиасообщения между Россией и Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона, прошедшего в четверг, 10 октября, в Киеве, назвал странным отсутствие авиасообщения между Россией и Украиной. Он отметил, что запрет приводит к банкротству украинских компаний. Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил в эфире НСН, что в восстановлении авиасообщения с Россией заинтересованы, в первую очередь простые украинцы, а также олигархи, стоящие за Зеленским (слушайте аудио).
«Вводили это ограничение совершенно безумное и глупое. Действительно, если есть товарооборот, железнодорожное и автосообщение, — для чего делать акцент на авиасообщении? Никому это ничто не доказывает. Убытки несет в первую очередь Украина, потому что летали-то в последнее время только самолеты украинских авиакомпаний. И помогли братскому русскому народу в развитии авиационной инфраструктуры и международного аэропорта в Минске. Зачем же усложнять жизнь своим гражданам? Это не вызывало ничего, кроме раздражения — это дополнительные деньги и время. Давно надо было восстановить авиасообщение на радость украинскому народу, потому что не так много граждан России сейчас летает на Украину. В основном все этот отражалось на кошельках украинцев. Вероятность восстановления авиасообщения очень высокая. Да, и в этом заинтересованы и те, кто стоит за Зеленским, олигархи. Им принадлежат украинские авиакомпании. Думаю, они поспособствуют тому, чтобы все эти глупые ограничения наконец-то сняли», — сказал Дудчак.
Авиасообщение между РФ и Киевом прекратилось в октябре 2015 года по инициативе украинской стороны.
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