На Украине готовы увести войска в Донбассе, но чуть позже

Президент России Владимир Путин обвинил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что тот не смог обеспечить отвод войск от линии соприкосновения в Донбассе. Глава государства посоветовал президенту Незалежной проявить политическую волю.

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в эфире НСН напомнил, что развод войск не удался из-за добровольческих отрядов, которые отказались уходить с территории.

«В данной ситуации речь идёт не столько об отводе войск, сколько о территории, которая была предусмотрена как раз, как демилитаризованная зона. Но туда вошли добровольческие отряды, которые не являются кадровыми частями вооруженных сил Украины. Соответственно Зеленский не предпринял никаких действий, чтобы их разоружить или каким-то образом выдворить из этой территории», - объяснил политолог.

По его словам, Зеленский вполне в состоянии справиться с не желающими подчиняться отрядами, однако не хочет этого делать в преддверии митингов, назначенных на 14 октября.