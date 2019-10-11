На Украине похвалили Зеленского за правду о Крыме
Президент Украинского аналитического центра в эфире НСН согласился со словами президента о том, что до потери полуострова там были отвратительные условия.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Крыму в период его нахождения в составе Украины не было «цивилизации и инфраструктуры». «Давайте честно: кто всегда любил в Крыму отдыхать? Мы же знаем, что там цивилизации и инфраструктуры не было», - сказал он в ходе общения с журналистами. Ранее Зеленский заявил, что Киев намерен «вернуть» Крым, но отметил, что в настоящее время «формулы» для данного процесса нет.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН рассказал, как бывшая власть разворовывала деньги из бюджета, ничего не делая для Крыма.
«Это можно расценивать как то, что Зеленский говорит правду в отличие от предыдущих президентов. Крым был автономный, и там были свои внутренние олигархи. Они «крышевали» полуостров. И да, действительно, вместо того, чтобы развивать экономику и прочее, они просто воровали. Часть этих олигархов сидела в Киеве, дружили с президентом, ничего сверхнового там не было. Дороги в Крыму во времена Украины были ужасные, просто кошмарные. Каждый год выделяли миллиард и ничего не делали. Он был отдан на откуп местным царькам, которые просто паразитировали. Эта ситуация устраивала украинскую власть, сейчас ситуация меняется. Я смотрю статистику, вижу, что из бюджета России выделяются громадные деньги, на инфраструктуру Крыму, действительно, Украина столько не выделяла. Давайте похвалим президента, который первый раз сказал правду. Но никогда Украина не признает потерю Крыма, независимо от того, какая фамилия будет у президента. Даже если президентом станет даже Янукович», - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Крыму реализуются двенадцать инвестпроектов в дорожном строительстве, которые, как ожидается, обеспечат создание более 900 рабочих мест. Проекты направлены на создание придорожной инфраструктуры. Сфера дорожного строительства является одной из самых востребованных и перспективных для инвесторов. В частности, в 12 проектов было вложено 1,7 млрд рублей инвестиций.
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