На Украине похвалили Зеленского за правду о Крыме

«Это можно расценивать как то, что Зеленский говорит правду в отличие от предыдущих президентов. Крым был автономный, и там были свои внутренние олигархи. Они «крышевали» полуостров. И да, действительно, вместо того, чтобы развивать экономику и прочее, они просто воровали. Часть этих олигархов сидела в Киеве, дружили с президентом, ничего сверхнового там не было. Дороги в Крыму во времена Украины были ужасные, просто кошмарные. Каждый год выделяли миллиард и ничего не делали. Он был отдан на откуп местным царькам, которые просто паразитировали. Эта ситуация устраивала украинскую власть, сейчас ситуация меняется. Я смотрю статистику, вижу, что из бюджета России выделяются громадные деньги, на инфраструктуру Крыму, действительно, Украина столько не выделяла. Давайте похвалим президента, который первый раз сказал правду. Но никогда Украина не признает потерю Крыма, независимо от того, какая фамилия будет у президента. Даже если президентом станет даже Янукович», - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Крыму реализуются двенадцать инвестпроектов в дорожном строительстве, которые, как ожидается, обеспечат создание более 900 рабочих мест. Проекты направлены на создание придорожной инфраструктуры. Сфера дорожного строительства является одной из самых востребованных и перспективных для инвесторов. В частности, в 12 проектов было вложено 1,7 млрд рублей инвестиций.

