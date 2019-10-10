Кравчук: Не надо реагировать на мальчика Порошенко и его майдан

«Сейчас всё зависит от Кремля. Потому что одним из условий встречи в Нормандском формате было как раз применение «формулы Штайнмайера». Украина согласилась. Какие сейчас у Кремля есть мотивы для того, чтобы не приехать в Париж, я не очень понимаю. Говорят, что нужно подготовить хорошую дорожную карту к миру. Я за двумя руками. Но чтобы реально это сделать, нужно перестать говорить о каких-то невыполнениях Минских соглашений, проблемах Донбасса и так далее. Извините. Но все эти проблемы могут быть решены как раз главами государств. Так что не надо играть в кошки-мышки. Четверо глав государств, от которых зависит сегодня зависит ситуация в Донбассе, должны приехать в Париж и подготовить дорожную карту, которую все будут выполнять», - подчеркнул экс-президент.

В заключении Кравчук добавил, что рассуждения о майдане - просто фикция, которая отвлекает от главного - мира в стране.

«Так что майдан сейчас – просто отвлечение от главного, от необходимости мира. И нужно не обращать внимание на горячие головы, а особенно Порошенко, который уже превратился в либеромайдана, мальчика. который работает не на Украину», - сказал Кравчук.

Напомним, «формула Штайнмайера», которую Украина подписала, предполагает разведение сил на линии разграничения в Донбассе, а также особый статус для этого региона. Пётр Порошенко открыто выступает против таких изменений.

