Кравчук: Не надо реагировать на мальчика Порошенко и его майдан
Первый президент Украины в эфире НСН заявил, что одного подписания «формулы Штайнмайера» недостаточно для массовых протестов в стране.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в подготовке нового майдана из-за разведения сил в Донбассе согласно «формуле Штайнмайера». «Он против разведения, и ему кажется, что в связи с этим может быть майдан. Он несколько подталкивает людей и своими СМИ, и своими действиями», - заявил украинский лидер.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН заявил, что разведения сил не достаточно для новых массовых протестов в стране.
«Я думаю, что оснований для майдана сегодня нет. Вопрос только в одном сейчас: неэффективное применение «формулы Штайнмайера» и развод войск, который, кстати, входит в ту же формулу. Каких-то других вопросов, касающихся социальной жизни, зарплат, пенсий, сейчас не поднимается. Единственное, что обсуждается в обществе – «формула Штайнмайера». Я думаю, что этого недостаточно для майдана. Хотя протесты будут», - заявил Кравчук.
Бывший глава государства также отметил, что, несмотря на протесты внутри Украины, реализацию «формулы» поддерживают извне, что также обеспечит спокойствие в стране.
«Запад поддерживают действия Зеленского в отношении применения «формулы». И Россия не против этого решения. То есть внутренняя ситуация не вышла за рамки участия людей, а за пределами страны тоже никто не осуждает Зеленского», - подчеркнул собеседник НСН.
Кравчук уверен, что подписание «формулы Штайнмайера» станет первым шагом к миру на Украине, вслед за которым должна последовать встреча Нормандской четвёрки.
«Сейчас всё зависит от Кремля. Потому что одним из условий встречи в Нормандском формате было как раз применение «формулы Штайнмайера». Украина согласилась. Какие сейчас у Кремля есть мотивы для того, чтобы не приехать в Париж, я не очень понимаю. Говорят, что нужно подготовить хорошую дорожную карту к миру. Я за двумя руками. Но чтобы реально это сделать, нужно перестать говорить о каких-то невыполнениях Минских соглашений, проблемах Донбасса и так далее. Извините. Но все эти проблемы могут быть решены как раз главами государств. Так что не надо играть в кошки-мышки. Четверо глав государств, от которых зависит сегодня зависит ситуация в Донбассе, должны приехать в Париж и подготовить дорожную карту, которую все будут выполнять», - подчеркнул экс-президент.
В заключении Кравчук добавил, что рассуждения о майдане - просто фикция, которая отвлекает от главного - мира в стране.
«Так что майдан сейчас – просто отвлечение от главного, от необходимости мира. И нужно не обращать внимание на горячие головы, а особенно Порошенко, который уже превратился в либеромайдана, мальчика. который работает не на Украину», - сказал Кравчук.
Напомним, «формула Штайнмайера», которую Украина подписала, предполагает разведение сил на линии разграничения в Донбассе, а также особый статус для этого региона. Пётр Порошенко открыто выступает против таких изменений.
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