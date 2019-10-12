Президент Укрaины Влaдимир Зеленский зaявил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим глaвой госудaрствa Петром Порошенко. Видео с его выступлением опубликовaно нa стрaнице офисa президентa в Facebook, сообщaют Известия.

По мнению Зеленского, Порошенко хочет стaть лидером нового мaйдaнa. Он сообщил, что в шоке пребывaют тaкже немецкaя и фрaнцузскaя сторонa, a тaкже многие европейские средствa мaссовой информaции. Зеленский добaвил, что Порошенко «зaбывaет, что он уже не президент».

Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН пояснил, как действующий украинский президент Владимир Зеленский дал повод экс-президенту страны Петру Порошенко снова претендовать на политическое лидерство и власть.

«Порошенко будет делать все, чтобы был майдан, будет возглавлять в оппозицию. Он не наивный, чтобы снова становиться президентом. Его никто не изберет. Но своими действиями Порошенко пытается перевести все свои уголовные преступления в плоскость политических дел. И Зеленский своим заявлением еще раз дал ему повод.

Во время инаугурации Зеленский сказал всем гражданам Украины, что каждый – президент. И поведение Порошенко вписывается в это высказывание Зеленского. Он нарушает закон? Он хочет стать лидером оппозиции – это его право», - отметил политик.

Владимир Олейник также указал на отсутствие правовой оценки коррупционных преступлений бывшего украинского лидера и отметил слабую позицию президента страны Владимира Зеленского в отношении своего предшественника.

«Другое дело, что есть моменты, где Зеленский как гарант Конституции не выполняет свои обязанности – там, где к Порошенко есть претензии. Он же совершил массу преступлений! Он не имел отношения к Укроборонпрому? К коррупционным сделкам, о которых заявлял бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко и другие уже напрямую? Или 13-ти уголовных дел против него нет? Почему Порошенко сегодня на свободе? Где закономерные действия генерального прокурора? Порошенко надо не на майдан ходить и собирать оппозицию, а – к следователю, в суд и в СИЗО!», - заявил эксперт.