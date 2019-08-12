Политолог: Порошенко может не опасаться за свою свободу

Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который сегодня прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Под стенами здания с плакатами стояли дочери Александра и Евгения, а также сын Михаил

Дело, по которому допрашивают экс-главу государства, касается его возможного уклонения от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой», с легализацией доходов, полученных коррупционным путем по предварительному сговору группой лиц.

Поводом для уголовного разбирательства стало заявление бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Всего на Украине против бывшего президента и приближенных к нему чиновников открыто уже больше десятка уголовных производств. Шесть из них инициировал Портнов.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН заявил, что Порошенко прав, не побоявшись приехать на допрос.

«Арестовывать Порошенко прямо на допросе украинским властям невыгодно по политическим соображениям. Он – лидер серьезной праворадикальной оппозиционной силы и заявил о себе как о точке сбора украинской правонационалистической оппозиции, и у него есть для этого возможности. Любые санкции против него он будет мотивировать с политической точки зрения. Мало того, Порошенко станет говорить, что не уклонялся от следствия, приходил на допрос. И с точки зрения информационной будет прав, переиграет оппонентов легко», - утверждает политолог Ищенко.

Добавим, что также экс-главу государства обвиняют в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов, неуплате налогов, а также фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.