Политолог: Порошенко может не опасаться за свою свободу
Президент Центра системного анализа и прогнозирования в эфире НСН пояснил, чего в дело Порошенко больше: коррупционного или политического.
Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который сегодня прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Под стенами здания с плакатами стояли дочери Александра и Евгения, а также сын Михаил
Дело, по которому допрашивают экс-главу государства, касается его возможного уклонения от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой», с легализацией доходов, полученных коррупционным путем по предварительному сговору группой лиц.
Поводом для уголовного разбирательства стало заявление бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Всего на Украине против бывшего президента и приближенных к нему чиновников открыто уже больше десятка уголовных производств. Шесть из них инициировал Портнов.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН заявил, что Порошенко прав, не побоявшись приехать на допрос.
«Арестовывать Порошенко прямо на допросе украинским властям невыгодно по политическим соображениям. Он – лидер серьезной праворадикальной оппозиционной силы и заявил о себе как о точке сбора украинской правонационалистической оппозиции, и у него есть для этого возможности. Любые санкции против него он будет мотивировать с политической точки зрения. Мало того, Порошенко станет говорить, что не уклонялся от следствия, приходил на допрос. И с точки зрения информационной будет прав, переиграет оппонентов легко», - утверждает политолог Ищенко.
Добавим, что также экс-главу государства обвиняют в попытке узурпации судебной власти, государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов, неуплате налогов, а также фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.
«В этом деле поровну и политики, и реальности. Безусловно, Порошенко – коррупционер и он отклонялся от уплаты налогов не в одном эпизоде. Это нормально для украинских политиков. А вот что касается уголовного преследования, то это, безусловно, политическое решение. Посмотрите, ведь того же Коломойского уголовному преследованию не подвергают», - напомнил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Уже после допроса адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил журналистам, что экс-глава государства «насколько мог, дал исчерпывающие ответы» на вопросы следователей. Но по словам Голованя, «следователи сами не знают, какие налоги и где не уплатил Порошенко».
Противники политика попытались закидать его яйцами, когда он выходил из здания ГБР, сторонники- старались защитить экс-главу государства.
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