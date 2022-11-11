«Устроить ад»: В Херсоне сообщают об уничтожении Антоновского моста
Российские военкоры сообщают о полном уничтожении Антоновского моста в Херсоне и «серии прилетов», однако Минобороны еще не комментировало ситуацию.
Антоновский мост в Херсоне подвергся ракетно-артиллерийскому обстрелу. Об этом сообщили российские военкоры и очевидцы в соцсетях.
Сообщалось также о стрельбе в самом городе и его окраинах. При этом поступала информация о якобы взрывах в районе Каховской ГЭС. Российские Telegram-каналы пишут о работе ствольной украинской артиллерии и российских средств ПВО. По словам очевидцев, в районе Антоновского моста, через который российские войска уходят на левый берег Днепра, «очень громко».
Как отметил военкор Юрий Котенок 10 ноября поздно вечером, в районе Антоновского моста в Херсоне была «серия прилетов». В своем Telegram-канале он сообщил, что прозвучали по меньшей мере шесть взрывов. Военкор Александр Коц также сообщил о серии взрывов на левом берегу Днепра.
Позже появилась информация, что Антоновский мост обстреляли якобы украинские боевики из РСЗО HIMARS. Отмечалось, что всю ночь российских военных на Днепре прикрывала ПВО, а попытки ВСУ «устроить ад» полностью провалились.
«Армия идеально выполнила сложнейшую задачу, все попытки ВСУ устроить нам ад на переправе - провалились. ПВО - вы лучшие!», - говорится в Telegram-канале «Повернутые на Z».
При этом российские СМИ сообщили, что железнодорожный мост, который находится рядом с Антоновским, был уничтожен. Также в сети начали активно публиковать кадры, на которых видно полное уничтожение Антоновского моста. Отмечается, что пути наступления украинских военных на левый берег перекрыты. По предположению изданий, ВСУ остается лишь форсировать Днепр, но это крайне опасно.
Информацию об уничтожении Антоновского моста подтвердили и военкоры «Русской весны» в своем Telegram-канале.
«Антоновский мост и мост на Каховскую ГЭС уничтожены. Об этом сообщают наши товарищи, переправлявшиеся ночью на левый берег», - сказано в сообщении.
Так, официальных данных о происходящем в Херсоне в ночь на 11 ноября еще нет. При этом часть украинских Telegram-каналов пишет о том, что военные вплотную подошли к Херсону. А российские каналы утверждают, что в городе все еще находится часть российских войск, которая занимает оборону.
Кроме того, сообщалось о том, что множество моторных лодок уходили из Херсона на левый берег Днепра. Местные паблики выкладывали видео с кадрами с места, часть российских ресурсов называет эти данные «фейком».
Ранее, 9 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу дал приказ начать вывод войск с правого на левый берег Днепра. По его словам, такое решение позволит сохранить жизнь военнослужащих и боеспособность группировки войск. При этом командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин отметил, что ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление, которое повлечет за собой значительные жертвы.
Как отмечал председатель Президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», Россия сделала грамотный тактический шаг и отвела войска на левый берег Днепра, теперь на правом берегу войска будут «перемалывать» ВСУ.
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