«Устроить ад»: В Херсоне сообщают об уничтожении Антоновского моста

Сообщалось также о стрельбе в самом городе и его окраинах. При этом поступала информация о якобы взрывах в районе Каховской ГЭС. Российские Telegram-каналы пишут о работе ствольной украинской артиллерии и российских средств ПВО. По словам очевидцев, в районе Антоновского моста, через который российские войска уходят на левый берег Днепра, «очень громко».

Как отметил военкор Юрий Котенок 10 ноября поздно вечером, в районе Антоновского моста в Херсоне была «серия прилетов». В своем Telegram-канале он сообщил, что прозвучали по меньшей мере шесть взрывов. Военкор Александр Коц также сообщил о серии взрывов на левом берегу Днепра.

Позже появилась информация, что Антоновский мост обстреляли якобы украинские боевики из РСЗО HIMARS. Отмечалось, что всю ночь российских военных на Днепре прикрывала ПВО, а попытки ВСУ «устроить ад» полностью провалились.