СМИ сообщили о подрыве Антоновского моста в Херсоне

Антоновский мост взорван в Херсоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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«Антоновский мост в Херсоне и мост на Каховскую ГЭС уничтожены. Об этом сообщают наши товарищи, переправлявшиеся ночью на левый берег», — отмечается в сообщении.

Официальной информации о подрыве переправы, соединяющей левый берег Днепра с правым, пока нет.

Кроме того, военкоры сообщают об уничтожении железнодорожного моста, расположенного рядом с Антоновским. Отмечается, что таким образом российские военные перерезали пути возможного движения украинских войск на левый берег. По данным СМИ, российская армия полностью вывела свои силы с правого берега.

Ранее Минобороны РФ приняло решение отвести российские силы на левый берег Днепра в Херсонской области, напоминает телеканал «360». Меры были приняты для спасения жизней военных и гражданского населения, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыСпецоперацияВооруженные Силы РФХерсон
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