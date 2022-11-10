«Форсирование Днепра»: Генерал назвал единственный способ снова занять Херсон

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу дал приказ начать вывод войск с правого на левый берег Днепра. По его словам, такое решение позволит сохранить жизнь военнослужащих и боеспособность группировки войск. При этом командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин отметил, что ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление, которое повлечет за собой значительные жертвы. Виктор Соболев считает, что при таком развитии событий решение Минобороны было логичным.

«Военной хитрости здесь никакой нет. Есть реальная угроза взрыва плотины Каховской ГЭС и затопления. Поэтому оставлять войска там, где возможно затопление, не имеет никакого смысла, это главный аргумент. Конечно, нужно было принять все меры, в том числе и наступательного характера для того, чтобы не допустить взрыва этой плотины, сосредоточить там и огневые средства. Но на это, наверное, пока не хватает сил. Если мы хотим добиться своих целей, освободить Херсонскую область, то предстоит уже форсирование Днепра. Если в момент форсирования будет взрыв, то будет еще хуже. Это была вынужденная мера, наверное Суровикину виднее, и он исходит из реального положения боеспособности сил», - сказал Соболев.