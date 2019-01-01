В ЛНР отказались судить о Зеленском по сериалу и дебатам

Кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины. На данный момент он набрал 73,17% голосов после обработки 95,06% протоколов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,50% избирателей. Такие данные были обнародованы украинской Центральной избирательной комиссии.

Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал в беседе с НСН, что делать какие-то прогнозы об итогах выборов пока делать рано.

«Сейчас гадание на кофейной гуще, наверное, не самое прагматичное занятие. Теперь нам нужно ждать уже оглашения официальной позиции. То ли она подтвердит предвыборные лозунги, которые были со стороны Зеленского, то ли он сформулирует их в виде позиции. На переговорах можно будет работать именно с позицией. То, что он обещал и, по крайней мере, заявил, что минская группа Киева будет изменена, будут введены другие люди, то это дает определенную надежду о том, что там может быть возрожден диалог, которого в последнее время там не было», - рассказал он.