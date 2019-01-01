В ЛНР отказались судить о Зеленском по сериалу и дебатам
Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах объяснил НСН, почему рассчитывать на скорые изменения в отношениях с Украиной после выборов не стоит.
Кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины. На данный момент он набрал 73,17% голосов после обработки 95,06% протоколов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,50% избирателей. Такие данные были обнародованы украинской Центральной избирательной комиссии.
Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал в беседе с НСН, что делать какие-то прогнозы об итогах выборов пока делать рано.
«Сейчас гадание на кофейной гуще, наверное, не самое прагматичное занятие. Теперь нам нужно ждать уже оглашения официальной позиции. То ли она подтвердит предвыборные лозунги, которые были со стороны Зеленского, то ли он сформулирует их в виде позиции. На переговорах можно будет работать именно с позицией. То, что он обещал и, по крайней мере, заявил, что минская группа Киева будет изменена, будут введены другие люди, то это дает определенную надежду о том, что там может быть возрожден диалог, которого в последнее время там не было», - рассказал он.
По словам Мирошника как гражданам Украины, так и россиянам стоит дождаться оглашения официальной позиции, а не делать выводы основываясь на предвыборном шоу кандидатов в президенты.
«Мы находимся сейчас в том положении, когда нужно уже ждать официальных позиций. Сейчас судить по тому, что было сказано в сериале или во время шоу-дебатов на НСК “Олимпийский”, наверное, не стоит. Нужно ждать уже официальной позиции. Исходя из нее, будет ставиться задача переговорщикам от Киева. С этой позицией они приедут на переговоры и в Нормандский, и в Минский форматы», - пояснил он.
Советник главы ЛНР сообщил, что резких изменений в политике государства пока ждать не стоит, поскольку во всех переговорах пока еще принимают участие старые представители, которых назначал Порошенко. По прогнозам Мирошника, ситуация начнет меняться после инаугурации.
«Пока непонятно, когда будет инаугурация, а минский процесс он продолжается. Ближайшее заседание будет 24 апреля, скорее всего, там еще будут представители старые, назначенные Порошенко и вряд ли будет какое-то движение вперед. Назначить своих представителей, я думаю, что Зеленский уже сможет после инаугурации. Десять дней дается на определение результатов [выборов президента Украины] и через двадцать дней должна пройти инаугурация. Когда он официально войдет в администрацию президента, тогда от него должны поступить предложения по кандидатурам в переговорную группу», - заявил Мирошник.
Ранее экс-спикер парламента Новороссии, бывший депутат Верховной рады Олег Царёв заявил на пресс-конференции НСН, что Владимир Зеленский устроит на Украине революцию.
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