Жена Зеленского испугалась статуса первой леди

Жена Владимира Зеленского, который после обработки почти 90% бюллетеней получил более 73% голосов избирателей, заявила, что пока ещё не думала о том, чем будет заниматься на посту первой леди. На вопрос, страшно ли ей, Елена Зеленская коротко ответила: «Страшно, конечно».

По данным «Би-би-си Украина», также супруга Владимира Зеленского подчеркнула, что хотела бы остаться вне информационного поля. Если бы это было возможно, то женщина предпочла бы заниматься тем, чем я занималась, а именно сценариями в «Студии Квартал 95».