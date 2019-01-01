Жена Зеленского испугалась статуса первой леди
Жена Владимира Зеленского, который после обработки почти 90% бюллетеней получил более 73% голосов избирателей, заявила, что пока ещё не думала о том, чем будет заниматься на посту первой леди. На вопрос, страшно ли ей, Елена Зеленская коротко ответила: «Страшно, конечно».
По данным «Би-би-си Украина», также супруга Владимира Зеленского подчеркнула, что хотела бы остаться вне информационного поля. Если бы это было возможно, то женщина предпочла бы заниматься тем, чем я занималась, а именно сценариями в «Студии Квартал 95».
Как напоминает RT, ранее сегодня украинские СМИ рассказали о биографии супруги Зеленского. В частности, стало известно, что супруга побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского, познакомилась с будущим мужем во время учёбы в университете и состоит с ним в браке 16 лет.
Между тем, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин на пресс-конференции НСН заявил, что победа кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского на выборах президента Украины станет худшим итогом для России.
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