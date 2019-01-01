Янукович не надеется на снисхождение со стороны Зеленского

Заочно осужденный за госизмену бывший украинский президент Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. В его сообщении говорится, что избиратели, которые не стали голосовать за Петра Порошенко на выборах, вынесли ему «однозначный приговор», передает ТАСС. Янукович возлагает надежды на то, что Зеленский сможет объединить и помирить украинцев, а также восстановить законность и справедливость, улучшить благосостояние народа. Экс-президент также призвал победителя президентских выборов не подвести украинцев.

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил в эфире НСН, что вероятность изменения судьбы самого бывшего президента Украины с приходом к власти Владимира Зеленского, не велика.

«Не могу комментировать то, о чем думает Зеленский. Однако абсолютно точно, что ни один президент не имеет права вмешиваться в уголовные процессы. У нас не президент осуществляет судопроизводство, а суды и органы досудебного расследования», - заявил защитник Януковича.