Зеленского пригласили в Крым

Шоумена Владимира Зеленского, который является лидером голосования во втором туре президента Украины – после подсчёта ЦИК более 80% протоколов – пригласили посетить Крым. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрии Гемпель.

В свою очередь, Life.ru, отмечает, Гампель назвал результаты выборов на Украине вполне предсказуемыми. Однако при этом выразил уверенность в том, что резких перемен в политике Украины ожидать не стоит.

Напомним, второй тур президентских выборов прошёл на Украине накануне. В Центризбиркоме страны заявили, что из-за празднования Пасхи официальные итоги голосования подведут 30 апреля, отмечает Газета.ру.

Между тем, ранее НСН сообщала, что накануне Дональд Трамп позвонил победителю выборов президента на Украине Владимиру Зеленскому. В Белом доме отметили, что американский лидер поздравил его с победой, назвав выборы важным этапом в истории Украины, и пожелал ему успехов. В свою очередь, руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в эфире НСН заявил, что с приходом нового президента в отношениях Украины и США ничего не изменится.

