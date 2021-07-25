Украина в опасности. Эксперты назвали причины и следствия решений по «Северному потоку-2»
Политики, политологи и эксперты нефтегазового рынка в эфире НСН назвали причины потери Украиной энергобезопасности в связи с «Северным потоком-2».
Обеспечение энергетической безопасности станет главной проблемой Украины после того, как начнет действовать «Северный поток-2». Так считает глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, передает телеканал «Украина 24».
«Основная наша проблема — это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам, как государству, и военную безопасность», — заявил Макогон.
Бывший министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Сергей Терехин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Украину сейчас больше волнуют не деньги, а потеря «фактора сдерживания» для России, которым является газопровод.
«Украину заботит то, что в связи с потерей важности главного транзитного пути газа из России в Евросоюз возникают проблемы, связанные с политической безопасностью. Нет факторов сдерживания для идей Кремля по поводу чего-то там на Украине. Теперь у России есть несколько альтернатив – поставлять газ в Южную Европу через «Турецкий поток», в Северную Европу – через «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Роль «исторического» центрального газопровода падает, и сдерживать «имперские идеи» российских властей будет сложнее. Поэтому тут речь идет не о деньгах, а об общей безопасности Украины», - пояснил он.
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в беседе с НСН пояснил, что энергетическая безопасность Украины, как и техническое состояние газотранспортной системы страны ухудшается, потому что власти разворовали средства на ее содержание и ремонт. По его оценкам, в Киеву необходимо вложить в ГТС около 3 млрд евро, чтобы привести систему в порядок.
«Состояние газотранспортной системы (ГТС) Украины очень плохое. За ним следят европейские специалисты. Попытки отремонтировать ГТС и заменить сильно устаревшие и изношенные компрессорные станции пока провалились. Иностранные деньги, выделенные ранее на эту процедуру, были украдены еще правительством Арсения Яценюка. Это значит, что затраты на перекачку энергии по территории Украины для России совершенно фантастические: тарифы в 2,5 раза выше нормальных европейских и российских. Нужно поминать, что речь идет о бизнесе, хозяйствующих субъектах, а не о политических решениях, которые покрывают нерациональные затраты. Украина пойти на это не может не только из-за технического состояния ГТС, но и, соответственно, потерь газа», - пояснил собеседник НСН.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак напомнил НСН, что в сложившейся ситуации с организацией транзита газа через Украину создавала проблемы Украина.
«Все инициативы по разрушению взаимовыгодных связей между Украиной и Россией за эти пять лет исходили исключительно от Киева. И каждая такая попытка наносила больший ущерб самой Украине. Россия не демонстрировала желание умышленно навредить Украине. Любые подобные действия не будут реализованы на практике, потому что в них нет смысла», - отметил Дудчак.
Напомним, в рамках соглашения США и ФРГ «Северный поток-2», который позволит России использовать альтернативные Украине пути транзита газа в Европу, будет достроен. При этом сохранится возможность манипулировать им для политического давления на Москву. Будет создан «зеленый фонд» для поддержки Украины с инвестициями в миллиард долларов. Кроме того, Берлин и Вашингтон намерены использовать все возможности, чтобы Россия еще на 10 лет продлила транзит газа через Украину. Несмотря на эти условия, Киев остался недоволен подписанным документом.
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