Украина в опасности. Эксперты назвали причины и следствия решений по «Северному потоку-2»

Бывший министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Сергей Терехин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что Украину сейчас больше волнуют не деньги, а потеря «фактора сдерживания» для России, которым является газопровод.

«Украину заботит то, что в связи с потерей важности главного транзитного пути газа из России в Евросоюз возникают проблемы, связанные с политической безопасностью. Нет факторов сдерживания для идей Кремля по поводу чего-то там на Украине. Теперь у России есть несколько альтернатив – поставлять газ в Южную Европу через «Турецкий поток», в Северную Европу – через «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Роль «исторического» центрального газопровода падает, и сдерживать «имперские идеи» российских властей будет сложнее. Поэтому тут речь идет не о деньгах, а об общей безопасности Украины», - пояснил он.