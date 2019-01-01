Украина теряет транзит российского газа
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России рассказал НСН, какое чудо необходимо совершить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обеспечить транзит российского газа через страну.
Глaвa «Нaфтогaзa» Aндрей Коболев сообщил, что Укрaинa и Россия должнa будет договориться о продлении трaнзитa гaзa, сообщaет RT.
По его словaм, «Гaзпром» и «Нaфтогaз» не имеют необходимого поля «для мaневрa». Коболев уточнил, что в нaстоящее время Укрaинa рaботaет нaд тем, чтобы в госудaрственные хрaнилищa было зaкaчaно около 3 млрд кубометров гaзa дополнительно.
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в беседе с НСН рассказал о причинах, по которым украинские власти стремятся уйти от европейских посредников и добиться прямых поставок российского газа в страну.
«Украина сейчас вынуждена закупать российский же газ в Европе и переплачивать 30 процентов. Это огромные деньги для нищей, разоренной страны. Поэтому понятно стремление руководства Украины выйти на прямые контакты с «Газпромом» России. Единственно возможная схема работы между «Нафтогазом» Украины и российским «Газпромом» по поставкам газа для хранилищ на Украине – предоплата со стороны «Нафтогаза». Потому что никаких возможностей обеспечить поставку газа, кроме предоплаты, у «Газпрома» нет. Но эта проблема, кажется, решена – Украина может работать по предоплате», - считает эксперт.
Рустам Танкаев отметил, что цена транзита российского газа через Украину растет в связи с ухудшением технического состояния газотранспортной системы Украины, и «Газпрому» становится невыгодным поставлять топливо через славянское государство.
«Состояние газотранспортной системы (ГТС) Украины очень плохое. За ним следят европейские специалисты. Попытки отремонтировать ГТС и заменить сильно устаревшие и изношенные компрессорные станции пока провалились. Иностранные деньги, выделенные ранее на эту процедуру, были украдены еще правительством Арсения Яценюка. И сейчас Украине не дают ни товарного, ни тем более денежного кредита на данные цели. Второй раз «Нафтогазу» ни в Германии, ни в США, где производят необходимые компрессорные станции, не верят.
Это значит, что затраты на перекачку энергии по территории Украины для России совершенно фантастические: тарифы в 2,5 раза выше нормальных европейских и российских. Поэтому в переговорах с «Нафтогазом» Россия выдвинет первое требование о том, что тарифы на транзит должны соответствовать среднемировым. Нужно поминать, что речь идет о бизнесе, хозяйствующих субъектах, а не о политических решениях, которые покрывают нерациональные затраты. Украина пойти на это не может не только из-за технического состояния ГТС, но и, соответственно, потерь газа», - пояснил причины проблем «газовых переговоров» собеседник НСН.
«Если в ГТС Украины не вложить 3 млрд евро и не привести систему в порядок, она прекратит свое существование к концу 2019 года»
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России рассказал, какие усилия необходимы со стороны Украины, чтобы не потерять транзит российского газа по своей территории.
«По оценкам специалистов, если в ГТС Украины не вложить 3 млрд евро и не привести систему в порядок, она прекратит свое существование к концу 2019 года. Поэтому России в этой ситуации нельзя рассчитывать на то, что ГТС Украины будет функционировать. Новой власти Владимира Зеленского потребуется совершить чудо и найти способ привести газовые сети в более-менее нормативное состояние. Если получится – тогда транзит российского газа через Украину сохранится. В противном случае говорить о нем можно только гипотетически. Ситуация сложилась так, что на сегодня Украина теряет транзит российского газа», - заявил Рустам Танкаев.
По словам эксперта, это создаст напряженность и для России в связи с недостаточными объемами поставок газа партнерам по «Северному потоку»-2 и «Турецкому потоку», что потребует более скорого ввода терминала по поставкам сжиженного газа (СПГ) и соответствующих вложений. По мнению Танкаева, даже в такой сложной ситуации продуктивные переговоры газовых компаний Украины и России возможны при разумном подходе украинской власти.
Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН объяснил, почему Киеву в проблеме потери г=транзита газа выгодна роль жертвы.
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