Украинский экономист: Киев рвет связи с Москвой из-за «вируса кризиса»
Экономист и политолог рассказал НСН, как изменится экономика Украины после введения нового порядка импорта российских нефтепродуктов.
Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, считает, что у России появились рычаги контроля экономики Украины, пишет NewsOne.
Марунич связывает возросшее влияние России на экономику Украины с поставками нефти. Крупные российские поставщики нефти уже получают разрешения на ее поставку на Украину, чтобы обеспечить страну сырьем. Именно в этом эксперт увидел угрозу со стороны Москвы.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил НСН, что Россия сохраняет свои экономические связи с Украиной и взаимозависимость.
«Российским поставщикам нефти на Украину с 1 июня потребуется новое разрешение на ввоз нефтепродуктов в страну. Можно в определенной степени назвать это рычагом влияния на Украину, если вспомнить, что часто Киев выставляет нереальные условия взаимодействия, например, по ценам на газ и его транспортировку. В этом плане Россия может обеспечить себе определенные аргументы при решении споров. Но как Украина зависит от поставок российских энергоресурсов, так и Россия, возможно, пока еще, но зависит от транзита газа и даже его потребления на Украине. И говорить о том, что подобное влияние будет использовано как рычаг давления, бессмысленно. Потому что в подобных агрессивных отношениях страдают обе страны, неся экономические потери. Все инициативы по разрушению взаимовыгодных связей между Украиной и Россией за эти пять лет исходили исключительно от Киева. И каждая такая попытка наносила больший ущерб самой Украине. Россия не демонстрировала желание умышленно навредить Украине. Любые подобные действия не будут реализованы на практике, потому что в них нет смысла», - отметил экономист.
К выводам о влиянии одной страны на экономику другой через поставки тех иных товаров и сырья можно прийти в отношении любых стран, убежден политолог.
«Так можно говорить о том, что Германия имеет рычаги влияния на Украину или на Францию, США имеют рычаги влияния практически на каждую страну мира. Есть даже такое понятие как «вирус кризиса», когда начавшийся кризис в одной стране влияет на баланс государств во внешней торговле, структуре цен и др.», - считает Александр Дудчак.
Ранее ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в беседе с НСН рассказал о причинах, по которым украинские власти стремятся уйти от европейских посредников и добиться прямых поставок российского газа в страну.
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