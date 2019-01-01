Украинский экономист: Киев рвет связи с Москвой из-за «вируса кризиса»

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, считает, что у России появились рычаги контроля экономики Украины, пишет NewsOne.

Марунич связывает возросшее влияние России на экономику Украины с поставками нефти. Крупные российские поставщики нефти уже получают разрешения на ее поставку на Украину, чтобы обеспечить страну сырьем. Именно в этом эксперт увидел угрозу со стороны Москвы.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил НСН, что Россия сохраняет свои экономические связи с Украиной и взаимозависимость.

«Российским поставщикам нефти на Украину с 1 июня потребуется новое разрешение на ввоз нефтепродуктов в страну. Можно в определенной степени назвать это рычагом влияния на Украину, если вспомнить, что часто Киев выставляет нереальные условия взаимодействия, например, по ценам на газ и его транспортировку. В этом плане Россия может обеспечить себе определенные аргументы при решении споров. Но как Украина зависит от поставок российских энергоресурсов, так и Россия, возможно, пока еще, но зависит от транзита газа и даже его потребления на Украине. И говорить о том, что подобное влияние будет использовано как рычаг давления, бессмысленно. Потому что в подобных агрессивных отношениях страдают обе страны, неся экономические потери. Все инициативы по разрушению взаимовыгодных связей между Украиной и Россией за эти пять лет исходили исключительно от Киева. И каждая такая попытка наносила больший ущерб самой Украине. Россия не демонстрировала желание умышленно навредить Украине. Любые подобные действия не будут реализованы на практике, потому что в них нет смысла», - отметил экономист.