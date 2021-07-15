«Речь не о деньгах». Экс-министр экономики Украины назвал цену «Северного потока-2» для Киева

Украине нет смысла просить у кого-то «компенсации» за потери от запуска газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», поскольку этот вопрос без нее решат ЕС и Россия, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Сергей Терехин.

Ранее директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук высказала мнение, что Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока», а глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон говорил о «компенсациях» за «Северный поток-2».