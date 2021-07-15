«Речь не о деньгах». Экс-министр экономики Украины назвал цену «Северного потока-2» для Киева
Украина сейчас находится в «статическом положении», посматривая издалека на переговоры Евросоюза с Россией по газу, сказал НСН Сергей Терехин.
Украине нет смысла просить у кого-то «компенсации» за потери от запуска газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», поскольку этот вопрос без нее решат ЕС и Россия, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Сергей Терехин.
Ранее директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук высказала мнение, что Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока», а глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон говорил о «компенсациях» за «Северный поток-2».
«Это тупиковая идея - требовать от кого-то какой-то компенсации за потерю этих транзитных объемов. Такими вещами занимаются субъекты хозяйствования, и это не политические договоренности «как бы». Более того, украинская юрисдикция никак не распространяется на Турцию или на Германию с Данией и прилегающими странами «Северного потока», - сказал Терехин.
По его мнению, если и будет идти речь о каких-то «компенсациях» для Украины, об этом Евросоюз будет договариваться с Россией.
«Президент Украины Зеленский недавно слетал к канцлеру ФРГ Меркель и они говорили, в том числе, о будущем газотранспортной системы Украины. Видимо, не договорились ни до чего, но на уровне руководства Евросоюза есть понимание необходимости каких-то компенсаций или каких-то договоренностей с «Газпромом», - не Киева с Кремлем, а Евросоюза, как потребителя, с Россией, как поставщиком, - о каких-то минимальных объемах, которые будут прокачиваться по старой украинской ветке. Эти переговоры сейчас ведутся и лежат в политической плоскости. К сожалению, Украина имеет в них статическое положение, посматривает издалека, и это обидно», - посетовал экс-министр экономики Украины.
Терехин считает, что Украину сейчас больше волнуют не деньги, а потеря «фактора сдерживания» для России, которым является газопровод.
«Украину заботит то, что в связи с потерей важности главного транзитного пути газа из России в Евросоюз возникают проблемы, связанные с политической безопасностью. Нет факторов сдерживания для идей Кремля по поводу чего-то там на Украине. Теперь у России есть несколько альтернатив – поставлять газ в Южную Европу через «Турецкий поток», в Северную Европу – через «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Роль «исторического» центрального газопровода падает, и сдерживать «имперские идеи» российских властей будет сложнее. Поэтому тут речь идет не о деньгах, а об общей безопасности Украины», - пояснил он.
Экс-министр экономики Украины сообщил, что от транзита российского газа бюджет этой страны ежегодно получал по $2 миллиарда и предположил, что в перспективе будет с украинской ГТС.
«Россия ежегодно платила за транзит примерно $2 миллиарда. Это серьезная сумма для украинского «плохо шевелящегося» бюджета, и она сопоставима с теми суммами, которые Украина просит в кредит у Международного валютного фонда. Это прямые убытки, и Украине надо искать возможности, как их компенсировать. Госпожа Меркель ранее рассказала о сумасбродной идее наполнить этот газопровод водородом. При этом откуда он возьмется, никто понятия не имеет. Несколько дней назад в правительстве чиновники сказали, что они будут туда закачивать метан и потом экспортировать как один из видов «зеленого топлива», который приветствуется в ЕС. Возможно, газопровод будет использоваться по реверсу, и будет закачка для украинских потребителей газа из Европы назад. Технически это очень просто», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «абсурдной историей» требование Украиной каких-то компенсаций за «Северный поток-2».
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