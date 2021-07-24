Привычка хамить. Эксперты рекомендовали Киеву сменить тон в диалогах о транзите газа

Эксперты энергетического рынка и политологи высказались о реакции Украины на изменение транзита газа и состояние ГТС.

Украине необходимо стать «газовым хабом» Европы, чтобы сохранить стабильность газотранспортной системы (ГТС) после завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук.

Как отметил парламентарий в эфире телеканала «Наш», в отсутствие достаточного количества топлива украинская ГТС перестанет функционировать.

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему транзит российского газа гарантирован Киеву даже при работающем «Северном потоке-2» и рассказал, в каком объеме.

«В любом случае транзит через Украину сохранится даже после 2024 года, потому что украинская труба снабжает и саму Украину. Газ, который проходит через Украину на Запад, он юридически продается европейскими трейдерами назад на Украину, но физически это тот же самый российский газ. Не будет трубы, и газа не будет на Украине. Это минимум 10-12 миллиардов кубов. Кроме того, труба нужна, чтобы резервировать другие газопроводы, которые время от времени ремонтируются, те же самые «Северные потоки». Поэтому, я думаю, что от 15 до 25 миллиардов кубов – это тот объем, который будет гарантированно проходить через территорию Украины даже с учетом строительства «Северного потока-2», - пояснил Пикин.

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Германия и США раскрыли суть договоренностей по газопроводу «Северный поток-2». На сайте МИД ФРГ представлен соответствующий документ. Газопровод, который позволит России использовать альтернативные Украине пути транзита газа в Европу, будет достроен. При этом сохранится возможность манипулировать им для политического давления на Москву. Будет создан «зеленый фонд» для поддержки Украины с инвестициями в миллиард долларов. Кроме того, Берлин и Вашингтон намерены использовать все возможности, чтобы Россия еще на 10 лет продлила транзит газа через Украину.

В Белом доме уже попросили украинских политиков воздержаться от комментариев в связи с новыми соглашениями Берлина и Вашингтона по «Северному потоку–2».

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«США договариваются с Германией, торгуются, чтобы Украина получала поддержку от немцев. А Украина ничего не придумывает лучше, чем хамить. Просто хамить! Это в ее манере - постоянно изображать из себя жертву, обвиняя своих патронов, что они ведут абсолютно неправильную политику, и поучать их. Так не пойдет! Потому что даже патрону Украины - в этом случае, это Америка – это уже совсем не нравится», - сказал НСН в этой связи немецкий политолог Александр Рар.

В Москве договоренности ФРГ и США сочли «враждебными» и не соответствующими духу женевских переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что «Газпром» готов продолжить транспортировку газа через Украину после 2024 года, исходя из целесообразности и техсостояния украинской ГТС, заявил председатель правления компании Алексей Миллер. По его словам, российская сторона готова и увеличить объёмы транзита, но вопрос закупок энергосырья должен решаться на рыночных условиях, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:СШАГерманияРоссийский ГазГазКиевУкраинаСеверный Поток-2
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