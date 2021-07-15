Теперь и за турецкий. Украина захотела новых «компенсаций» за газовые «потоки»

Благодаря этому газопроводу Венгрия получает российский газ через Сербию и Болгарию в обход Украины. Ищук считает, что это стоит Украине 450 миллионов долларов в год.

«Если кому-то в ЕС, в частности представителям Германии, кажется, что достаточно выплатить Украине компенсации за ее отказ от блокирования «Северного потока — 2», то оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой «Турецкого потока», пора вести речь сначала о компенсации за потери транзита по южному направлению», - заявила она.

Ищук объяснила необходимость выплаты компенсаций тем, что потери Киеву наносят «государства-члены ЕС Болгария и Венгрия, а также страна-кандидат — Сербия».

Ранее немецкий журнал Spiegel писал, что Германия выделить Украине «миллиарды долларов» в качестве компенсации за строительство «Северного потока-2». Как утверждали в Германии, деньги могут быть выделены на ремонт «полностью разрушенной» газовой сети. В свою очередь глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон выразил мнение, что компенсацией для Украины за запуск «Северного потока — 2» мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит. Такой вариант развития событий отверг ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Украина хочет представить ситуацию, как будто наличие некой компенсации за пуск «Северного потока-2» - вопрос решенный. На самом деле никто им компенсацию не обещал. Это абсурдная история. Никто компенсацию выплачивать не будет, и никто не заставит «Газпром» подписывать новый контракт. Мы же не требуем компенсацию от Европы, когда они сокращают закупки российского газа. Почему мы должны выплачивать кому-то какие-то компенсации? До сегодняшнего дня Украина остается безальтернативным транзитером российского газа. «Северный поток-2» и «Турецкий поток» должны создать условия, при которых мы сможем выбирать маршрут транзита», - считает специалист.