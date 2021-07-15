Теперь и за турецкий. Украина захотела новых «компенсаций» за газовые «потоки»
В случае с южной трубой речь может идти о 450 миллионах долларов в год.
На Украине снова потребовали компенсаций от строительства Россией газопроводов в обход украинской территории. На этот раз там попросили возмещения убытков из-за «Турецкого потока». Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока» и потери «южного» газового транзита, заявила в своей статье для «Укринформа» директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук.
Благодаря этому газопроводу Венгрия получает российский газ через Сербию и Болгарию в обход Украины. Ищук считает, что это стоит Украине 450 миллионов долларов в год.
«Если кому-то в ЕС, в частности представителям Германии, кажется, что достаточно выплатить Украине компенсации за ее отказ от блокирования «Северного потока — 2», то оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой «Турецкого потока», пора вести речь сначала о компенсации за потери транзита по южному направлению», - заявила она.
Ищук объяснила необходимость выплаты компенсаций тем, что потери Киеву наносят «государства-члены ЕС Болгария и Венгрия, а также страна-кандидат — Сербия».
Ранее немецкий журнал Spiegel писал, что Германия выделить Украине «миллиарды долларов» в качестве компенсации за строительство «Северного потока-2». Как утверждали в Германии, деньги могут быть выделены на ремонт «полностью разрушенной» газовой сети. В свою очередь глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон выразил мнение, что компенсацией для Украины за запуск «Северного потока — 2» мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит. Такой вариант развития событий отверг ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового Университета Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Украина хочет представить ситуацию, как будто наличие некой компенсации за пуск «Северного потока-2» - вопрос решенный. На самом деле никто им компенсацию не обещал. Это абсурдная история. Никто компенсацию выплачивать не будет, и никто не заставит «Газпром» подписывать новый контракт. Мы же не требуем компенсацию от Европы, когда они сокращают закупки российского газа. Почему мы должны выплачивать кому-то какие-то компенсации? До сегодняшнего дня Украина остается безальтернативным транзитером российского газа. «Северный поток-2» и «Турецкий поток» должны создать условия, при которых мы сможем выбирать маршрут транзита», - считает специалист.
В свою очередь немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил Киеву договариваться с Россией, чтобы решить все вопросы, связанные со строительством газопроводов.
«Украина, если она хочет прокачивать газ через свою территорию, должна работать со своим главным клиентом - Россией. Она не может с ним враждовать, она должна с ним договариваться о цене. Так бизнес ведут во всем мире… Зачем платить за Украину, с которой у России плохие отношения, я бы сказал, война?! Поможет в этой ситуации более разумная политика Украины, которая нацелена на прагматизм. На Западе уже устали, когда Украина давит на жалость. Она во многом надоедает», - считает Рар.
«Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая, которые транспортируют российский газ через Черное море. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В частности, сейчас через этот газопровод идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.
Поставки российского газа в Венгрию начнутся с 1 октября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+23 827 / сут.
Умерли
145 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 269 / сут.
- Верховная Рада отправила главу МВД Арсена Авакова в отставку
- Макгрегора выписали из больницы
- Путин: Изменение Конституции РФ стало достойным ответом на новые вызовы
- Санкт-Петербург побил восьмой температурный рекорд с начала лета
- В Москве завели уголовное дело из-за фальшивых сертификатов о вакцинации
- На Украине при транспортировке испортили более девяти тысяч доз вакцины Pfizer
- В Госдуму внесли проект о штрафах до 30 тыс. рублей за выброшенных питомцев
- МИД уведомил о возможности получения QR-кода привитыми иностранцами
- В Москве проверят сферу обслуживания на прививки от COVID-19
- В Якутии загорелось более половины миллиона гектаров леса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru