«Запад устал». В Германии призвали Зеленского договориться с Путиным по газу

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал главу комитета Бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клауса Эрнста, от имени немецкого бизнеса согласившегося с нежеланием России «всех кормить». Об этом ранее заявлял президент России Владимир Путин в ответ на опасения украинского коллеги Владимира Зеленского насчет потерь Украины из-за «Северного потока-2».

«Эрнст озвучил позицию бизнеса в Германии, и Украина, если она хочет прокачивать газ через свою территорию, должна работать со своим главным клиентом - Россией. Она не может с ним враждовать, она должна с ним договариваться о цене. Так бизнес ведут во всем мире. Но вот уже последние 10 лет в этот процесс на Украине вмешивается политика. Прокормить себя страна может с трудом, раньше шла помощь от России, а сейчас Запад не так дружелюбно подставляет плечо, и требует, чтобы Украина четко выполняла все условия для вхождения в ЕС», – отметил он.