«Запад устал». В Германии призвали Зеленского договориться с Путиным по газу
Немецкий политолог заявил НСН, что Германия в вопросе достройки «Северного потока-2» руководствуется коммерческими принципами, а Киев своими жалобами Западу уже надоел.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал главу комитета Бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клауса Эрнста, от имени немецкого бизнеса согласившегося с нежеланием России «всех кормить». Об этом ранее заявлял президент России Владимир Путин в ответ на опасения украинского коллеги Владимира Зеленского насчет потерь Украины из-за «Северного потока-2».
«Эрнст озвучил позицию бизнеса в Германии, и Украина, если она хочет прокачивать газ через свою территорию, должна работать со своим главным клиентом - Россией. Она не может с ним враждовать, она должна с ним договариваться о цене. Так бизнес ведут во всем мире. Но вот уже последние 10 лет в этот процесс на Украине вмешивается политика. Прокормить себя страна может с трудом, раньше шла помощь от России, а сейчас Запад не так дружелюбно подставляет плечо, и требует, чтобы Украина четко выполняла все условия для вхождения в ЕС», – отметил он.
По мнению Александра Рара, в тесном сплетении политики и экономики в стране сложно понять, в каком моменте один фактор превалирует. Запад усугубляет ситуацию, опасаясь воссоединения Украины и России, ведь в этом случае на карте мира появится полноценная империя, чего, конечно же, не хочет ни Вашингтон, ни Берлин.
«Путин прав, озвучивая свою коммерческую позицию. Ведь зачем платить за Украину, с которой у России плохие отношения, я бы сказал, война?! Поможет в этой ситуации более разумная политика Украины, которая нацелена на прагматизм. Зеленскому нужно договориться с Путиным, потому что на Западе уже устали, когда Украина давит на жалость. Она во многом надоедает. Да, Запад готов поддержать Киев, но он всегда работает на результат, и требует, чтобы страна двигалась в сторону демократии, проводились бы реформы, и чтобы показала на деле, что хочет войти в Европейский союз», - заявил в беседе с «Радиоточкой НСН» Александр Рар.
На полях Петербургского международного экономического форума Владимир Путин заявил, что вторая нитка газопроекта «Северный поток - 2» будет закончена в течение 1,5-2 месяцев. Поставки газа могут начаться примерно через 10 дней.
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