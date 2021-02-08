«Преступление и предательство!» Почему Украина может потерять Херсон и Мариуполь
Новые запреты использования русского языка и закрытие «пророссийских» телеканалов дали основание вспомнить о проекте «Новороссия». Настроения в юго-восточной Украине складываются не в пользу Киева.
Вслед за журналистом Дмитрием Гордоном с неприятным прогнозом о расколе на Украины выступил экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. И если Гордон говорил об опасности «украинизации» сферы торговли и услуг, работникам которой с недавних пор запрещено использовать русский язык, то Саакашвили припомнил Киеву закрытие трёх оппозиционных телеканалов - 112 Украина», NewsOne и ZIK, которые якобы работали «против Украины».
Грузинский политик уверен, что после этого «стрелять будут ещё больше», и в конечном счёте к России отойдут Херсон и Мариуполь. Саакашвили полагает, что эти регионы нужны России для того, чтобы улучшить логистику, содержать Крым и снабжать его водой.
Впрочем, если посмотреть на карту, то в таком случае России «понадобилась» бы и Запорожская область, которая связала бы Мариуполь с Херсонской областью. Однако о ней политик умолчал.
На географическую избирательность Саакашвили обратил внимание и политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Вот только, по его мнению, экс-губернатор «забыл» о других регионах, которые могли бы выйти из состава Украины, «огорчив» жителей Одессы и Харькова, пишет РИА ФАН.
Впрочем, прогнозы Саакашвили редко сбываются, да и Россия уже дала понять, что первой в наступление не пойдёт, продолжил уже серьёзно Корнилов.
Тем не менее, слова Саакашвили напомнили о давнем проекте «Новороссия». Он, по словам политика Олега Царёва, включал восемь областей. Это Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Херсонская области, Крым и Кировоград. Все они ждали лишь отмашки, чтобы поднять флаги РФ или Новороссии, но от Украины в итоге откололись только три из них.
Занимательная социология
Настроения во многих из этих регионов должны тревожить официальный Киев — пропрезидентскую партию «Слуга народа» и главу государства Владимира Зеленского.
По данным опроса, проведённого в конце января 2021 года Киевским международным институтом социологии (КМИС), самая большая доля респондентов, доверяющих российскому лидеру Владимиру Путину, отмечается на юге страны (Херсонская область, Одесская, Николаевская области) - 24,8%. Среди всех украинцев больше Путину доверяют только жители подконтрольных Киеву регионов Донбасса (части Луганской и Донецкой областей, включая Мариуполь) - 45,2%.
Если верить этому исследованию, то по уровню доверия среди жителей южных регионов Зеленский с 31,7% проигрывает политикам из условной пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко (38,6%) и Виктору Медведчуку (32,4%). Следом идёт их соратник Вадим Рабинович (30,3%). При этом по уровню недоверия Зеленский худший из них (64,1% против 37,9% у того же Бойко).
Не радуют Зеленского и перспективы поддерживающей его партии. Если бы выборы депутатов Верховной Рады состоялись в ближайшее время, то в южных, восточных регионах и Донбассе их без проблем выиграла бы ОПЗЖ (26,9% против 15,9% пропрезидентской партии «Слуга народа»).
Проблемы для Зеленского и его команды кроются не только в политическом, но и в социальном измерении. Так, недавний опрос КМИС показал, что поддержка запрета русского языка в торговле оказалась минимальной на юге страны — 49% «за» и 46% «против». В Донбассе языковые запреты поддерживают 59%, а 32% выступают против. При этом среди более 65% респондентов из Донбасса, с юга и востока (Днепропетровская, Запорожская и Харьковская области) страны не стесняются упоминать, что говорят дома на русском.
В столь необходимых России (по версии Саакашвили) Херсоне и Мариуполе языковой вопрос — один из самых острых. Так, ещё в сентябре 2020 года жители Херсонской области открыто возмущались полным переходом русскоязычных школ на преподавание исключительно на украинском языке. «Нас просто ломают через колено и навязывают тотальную украинизацию», - жаловался экс-депутату Верховной Рады от Херсонской области Алексею Журавко директор одной из этих школ.
А в Мариуполе, например, доктор ветеринарной клиники Галина Лекунова в знак протеста против полной украинизации сферы услуг ввела скидки для русскоязычных клиентов. Из-за этого ей пришлось столкнуться с угрозами «ультраправых», которые оскорбили женщину и разрисовали здание клиники нацистскими символами. Как пишет «Голос правды», доктору даже угрожают убийством.
Местные журналисты также выяснили, как жители Мариуполя восприняли закрытие трёх оппозиционных телеканалов. Большинство опрошенных это решение раскритиковали.
«Это предательство. Я считаю, это преступление — то, что они делают с русским языком», - заявила одна женщина. Другая в ответ на вопрос, почему могли закрыть телеканалы, отметила: «Не хотят слышать правды». А третья рассказала, что смотрела эти телеканалы, поскольку они рассказывали о том, что происходит в Донбассе по другую сторону линии соприкосновения.
«Несмотря на войну, горожане сильно подвержены действию пропаганды. Весомая часть региона настроена пророссийски, а многие голосуют на выборах разных уровней за представителей "ОПЗЖ"», - делает свои выводы из результатов опроса украинский сайт «Диалог.ua».
Распад в никуда
Впрочем, пропаганда работает с обеих сторон, и украинская — тоже достаточно эффективно, признаёт бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв. По его словам, в 2014 году жители многих регионов юго-восточной Украины ориентировалась на Россию, однако со временем точка зрения людей стала меняться: примера процветания вместе с Россией для жителей Харькова, Херсона и Мариуполя сейчас нет.
«Особенно с учётом того, что за всё время с образования Донецкой и Луганской народной республик Россия не смогла сделать из них «витрину» русского мира. Если бы это произошло, если бы уровень жизни в ДНР и ЛНР был сопоставим с российским, то, конечно же, то население этих семи областей (я считаю без Крыма) было бы за движение в сторону присоединения к Российской Федерации», - отметил он в эфире НСН.
По мнению философа, лидера Международного евразийского движения Александра Дугина, в будущем распад Украины всё же неизбежен, поскольку в стране фактически живут два разных народа. Идентичность «западенцев» значительно отличается от культуры выходцев из Великороссии и казачества, констатировал он в беседе с НСН.
«Настаивать на запрете русского языка - это значит, ставить половину населения Украины в униженное и бесправное положение. Под этим «западенским» давлением Украина уже начала распадаться, и этот процесс неостановим», - говорит он.
Как считает Дугин, возможны два сценария развития событий. Первый — свержение нынешней власти в Киеве и создание государства с признанием двух идентичностей — западно-украинской и восточно-украинской. Второй — если власть не поменяется, то фактически возникнет вторая Украина, она же Новороссия, полагает философ.
«Если же не будет ни первого, ни второго сценария, то произойдет распад Украины с неизвестными последствиями», - предупреждает Дугин.
Вместе с тем, в самопровозглашённых республиках Донбасса сейчас хватает своих проблем. Судя по комментариям в сообществах жителей ДНР во «ВКонтакте», и без того страдающие от регулярных обстрелов ВСУ люди часто жалуются на ужасное состояние дорог, а также критикуют власти за «повышение» зарплат, которое для некоторых из них обернулось снижением дохода. Будущего для местной молодёжи многие просто не видят и советуют: «Надо валить».
Россия же присоединять Донбасс пока не собирается. Отвечая на призыв медиаменеджера Маргариты Симоньян к РФ «забрать домой» Донбасс, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что этот вопрос на повестке дня не стоит.
Кремль по-прежнему обещает защищать интересы русскоязычного населения Донбасса, но перспективы для ДНР и ЛНР в будущем это не проясняет. В условиях неопределённости многие жители самопровозглашённых республик берут инициативу в свои руки: с 2016 года почти полмиллиона из них приняли гражданство РФ.
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