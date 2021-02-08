«Преступление и предательство!» Почему Украина может потерять Херсон и Мариуполь

Впрочем, если посмотреть на карту, то в таком случае России «понадобилась» бы и Запорожская область, которая связала бы Мариуполь с Херсонской областью. Однако о ней политик умолчал.

На географическую избирательность Саакашвили обратил внимание и политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Вот только, по его мнению, экс-губернатор «забыл» о других регионах, которые могли бы выйти из состава Украины, «огорчив» жителей Одессы и Харькова, пишет РИА ФАН.

Впрочем, прогнозы Саакашвили редко сбываются, да и Россия уже дала понять, что первой в наступление не пойдёт, продолжил уже серьёзно Корнилов.

Тем не менее, слова Саакашвили напомнили о давнем проекте «Новороссия». Он, по словам политика Олега Царёва, включал восемь областей. Это Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Херсонская области, Крым и Кировоград. Все они ждали лишь отмашки, чтобы поднять флаги РФ или Новороссии, но от Украины в итоге откололись только три из них.

Занимательная социология

Настроения во многих из этих регионов должны тревожить официальный Киев — пропрезидентскую партию «Слуга народа» и главу государства Владимира Зеленского.

По данным опроса, проведённого в конце января 2021 года Киевским международным институтом социологии (КМИС), самая большая доля респондентов, доверяющих российскому лидеру Владимиру Путину, отмечается на юге страны (Херсонская область, Одесская, Николаевская области) - 24,8%. Среди всех украинцев больше Путину доверяют только жители подконтрольных Киеву регионов Донбасса (части Луганской и Донецкой областей, включая Мариуполь) - 45,2%.

Если верить этому исследованию, то по уровню доверия среди жителей южных регионов Зеленский с 31,7% проигрывает политикам из условной пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко (38,6%) и Виктору Медведчуку (32,4%). Следом идёт их соратник Вадим Рабинович (30,3%). При этом по уровню недоверия Зеленский худший из них (64,1% против 37,9% у того же Бойко).

Не радуют Зеленского и перспективы поддерживающей его партии. Если бы выборы депутатов Верховной Рады состоялись в ближайшее время, то в южных, восточных регионах и Донбассе их без проблем выиграла бы ОПЗЖ (26,9% против 15,9% пропрезидентской партии «Слуга народа»).