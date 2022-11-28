«Тяжелая неделя»: Украина готовится к новым ударам и блэкауту

Так, российские военные продолжают успешно действовать на Донецком направлении. Минобороны РФ 27 ноября сообщило, что ВС России нанесли удары по местам дислокации иностранных наемников в ДНР, были уничтожены до 100 человек.

«В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого иностранного легиона уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники», — сказано в сообщении.

Кроме того, российские войска уничтожили склад ВСУ в Днепропетровской области, где хранилось более семи тысяч иностранных крупнокалиберных снарядов, а также более 100 снарядов для РСЗО HIMARS. В Минобороны подчеркнули, что при атаках подразделений ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях Украина потеряла до 150 бойцов, все попытки ВСУ перейти в наступление были отражены.