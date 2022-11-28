«Тяжелая неделя»: Украина готовится к новым ударам и блэкауту
Российские войска предпринимают решительные действия на Донецком направлении и активно отражают контратаки, между тем Украина несет большие потери, а также ожидает новых обстрелов и полного блэкаута.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в боях под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила газета The New York Times (NYT). При этом российские военные продолжают активно уничтожать иностранных наемников на Донецком направлении и склады снарядов. Тем временем на Украине готовятся к новым ударам, а на Западе прогнозируют Киеву полный блэкаут.
УСПЕХИ В ДНР
Как пишет NYT, в течение почти часа в пятницу, 25 ноября, поток жертв (с украинской стороны – ред. НСН) под Артемовском «казался нескончаемым». Врачи насчитали 50 раненых, а накануне за сутки через двери госпиталя прошли порядка 240 человек с огнестрельными и осколочными ранениями и сотрясением мозга.
По словам солдат, местных жителей и представителя министерства обороны США, в последние дни Украина направила под Артемовск новые потоки подкреплений, включая спецназ и менее подготовленных бойцов территориальной обороны, чтобы укрепить боевые позиции после тяжелых потерь.
Так, российские военные продолжают успешно действовать на Донецком направлении. Минобороны РФ 27 ноября сообщило, что ВС России нанесли удары по местам дислокации иностранных наемников в ДНР, были уничтожены до 100 человек.
«В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого иностранного легиона уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники», — сказано в сообщении.
Кроме того, российские войска уничтожили склад ВСУ в Днепропетровской области, где хранилось более семи тысяч иностранных крупнокалиберных снарядов, а также более 100 снарядов для РСЗО HIMARS. В Минобороны подчеркнули, что при атаках подразделений ВСУ на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях Украина потеряла до 150 бойцов, все попытки ВСУ перейти в наступление были отражены.
При этом российское военное ведомство добавило, что на Донецком направлении в результате огневого поражения и решительных действий российских войск были отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск. Было уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.
Между тем командир артиллерийского подразделения Вооруженных сил России сообщил, что экипаж самоходной артиллерийской установки «Акация» уничтожил наблюдательный пункт украинских военных на Запорожском направлении.
«Подразделения разведки обнаружили наблюдательный пункт противника. Мы получили целеуказание, вышли на позиции. Разведка подтвердила поражение цели», — приводит РИА Новости слова командира артподразделения.
НОВЫЕ ОБСТРЕЛЫ И БЛЭКАУТ
Тем временем Украина готовится к новым обстрелам. Президент Украины Владимир Зеленский 28 ноября заявил, что следующая неделя может быть тяжелой для украинских граждан.
«Вероятны новые удары. Предстоящая неделя может быть такой же тяжелой, как и прошлая. Оборонные силы Украины готовятся. Готовится все государство. Прорабатываем все сценарии, в том числе с партнерами», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
На этом фоне стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что Украине грозит полный блэкаут через несколько недель в случае, если Запад перестанет помогать Киеву. Своим прогнозом он поделился в интервью ZDF.
«Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту», — сказал полковник.
По словам Райснера, Киев оказался уязвим к ударам по инфраструктуре из-за уничижения Вооруженными силами России трети систем ПВО. При этом Запад недооценил возможности Москвы, указал он. Военный также признал, что из-за большой территории Украины и множества объектов инфраструктуры, которые нужно защищать, почти невозможно «что-либо с этим сделать».
«Мы отстаем, а Россия снова проявляет инициативу», — констатировал Райснер.
Так, глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий 22 ноября заявил, что все украинские операторы критической инфраструктуры и органы власти проинформированы, что делать в случае масштабного отключения электроэнергии. По его словам, вероятность блэкаута зависит от характера и масштаба нанесенных энергосистеме повреждений во время ракетной атаки.
До этого, 18 ноября, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя. Он также сообщил, что из-за сложившейся ситуации Киеву необходима дополнительная помощь со стороны Евросоюза, которая пойдет на покупку энергетического оборудования и газа.
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