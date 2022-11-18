Вооружённые силы РФ освободили Опытное в ДНР
18 ноября 202213:26
Российские военные освободили населённый пункт Опытное в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«В Донецкой народной республике в результате наступательных действий российских войск освобожден населённый пункт Опытное», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны заявили, что российские военные взяли под полный контроль дорогу между Павловкой и Никольским в ДНР, сообщает RT.
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18 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru