Вооружённые силы РФ освободили Опытное в ДНР

Российские военные освободили населённый пункт Опытное в Донецкой народной республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Минобороны РФ заявили об освобождении Павловки в ДНР

«В Донецкой народной республике в результате наступательных действий российских войск освобожден населённый пункт Опытное», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные взяли под полный контроль дорогу между Павловкой и Никольским в ДНР, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияДНРМинобороны РФВооруженные Силы РФ
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