СМИ сообщили о больших потерях ВСУ под Артемовском
Украинские войска понесли большие потери в боях под Артемовском в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет The New York Times.
По данным газеты, 25 ноября в течение почти часа в Артемовск «бесконечным»потоком доставляли пострадавших.
«Машины скорой помощи, бронетранспортеры и частные автомобили с визгом останавливались один за другим и выгружали раненых перед единственным в городе военным госпиталем», — отмечается в материале.
Медики насчитали 50 раненых, многие из которых — украинские солдаты. Днем ранее госпиталь принял около 240 человек с огнестрельными, осколочными ранениями, сотрясением мозга, пишет Ura.ru.
Корреспонденты отмечают, что в последние дни киевские власти направили под Артемовск новые подразделения для укрепления позиций, указывает Газета.ру.
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