СМИ сообщили о больших потерях ВСУ под Артемовском

По данным газеты, 25 ноября в течение почти часа в Артемовск «бесконечным»потоком доставляли пострадавших.

«Машины скорой помощи, бронетранспортеры и частные автомобили с визгом останавливались один за другим и выгружали раненых перед единственным в городе военным госпиталем», — отмечается в материале.

Медики насчитали 50 раненых, многие из которых — украинские солдаты. Днем ранее госпиталь принял около 240 человек с огнестрельными, осколочными ранениями, сотрясением мозга, пишет Ura.ru.

Корреспонденты отмечают, что в последние дни киевские власти направили под Артемовск новые подразделения для укрепления позиций, указывает Газета.ру.

