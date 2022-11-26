Росгвардия ударила по лодкам для переброски десанта ВСУ на левый берег Днепра

Росгвардия нанесла удар по двум станциям, где находились лодки для переброски десанта украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Росгвардии рассказали об усилении обороны левого берега Днепра

Отмечается, что противник планировал использовать лодки длч переброски военных на левый берег Днепра.

«Артиллерийские подразделения Росгвардии нанесли огневое поражение по 71 району скопления живой силы, 43 наблюдательным пунктам, семи позициям артиллерии ВСУ», — добавили в ведомстве.

Кроме того, Росгвардия за неделю выявила в Херсонской и Запорожской областях 14 подозреваемых в пособничестве украинской армии. Сотрудники изъяли из незаконного оборота более 30 экземпляров огнестрельного оружия, гранатометы и гранаты, более 11 тысяч патронов, взрывчатые вещества, переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», а также противотанковую управляемую ракету.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУРегионыРосгвардия
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