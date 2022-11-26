Росгвардия ударила по лодкам для переброски десанта ВСУ на левый берег Днепра

Президент России исключил дальнейшую мобилизацию В МИД РФ прокомментировали резолюцию Европарламента о признании России «государством-спонсором терроризма» Супруга президента Украины считает, что за вхождение в Евросоюз украинцы готовы жить без нормальных условий СМИ: «Единая Россия» отказалась от проведения съезда в этом году В Финляндии впервые в истории водителя оштрафовали за шипованную резину зимой