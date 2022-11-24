Пушилин рассказал о продвижении российских войск по нескольким направлениям в ДНР
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российские военные продолжают наступать на нескольких направлениях в регионе.
Он уточнил, что продвижения есть на Авдеевском, Марьинском и Угледарском направлениях.
При этом Пушилин отметил, что украинские войска пока находятся слишком близко к городам республики.
«И говорить сейчас, к сожалению, что происходит снижение количества обстрелов, увы, не приходится», — заключил он.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что 23 ноября российские вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, сообщает «Свободная пресса».
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