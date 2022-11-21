«Укрэнерго» сообщило о плановых отключениях электроэнергии по всей Украине
Плановые отключения электроэнергии планируются во всех регионах Украины 21 ноября, промежуток отключения может быть более четырех часов. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
Отмечается, что отключения будут применяться с 00:00 до 24:00 часов. Глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона «Единые новости» подчеркнул, что дополнительных аварийных отключений не прогнозируют.
Ранее руководитель частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко обратился гражданам страны с предложением покинуть ее, чтобы снизить нагрузку на энергосистему, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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