«Укрэнерго» сообщило о плановых отключениях электроэнергии по всей Украине

Отмечается, что отключения будут применяться с 00:00 до 24:00 часов. Глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона «Единые новости» подчеркнул, что дополнительных аварийных отключений не прогнозируют.

Ранее руководитель частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко обратился гражданам страны с предложением покинуть ее, чтобы снизить нагрузку на энергосистему, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

