«Укрэнерго» сообщило о плановых отключениях электроэнергии по всей Украине

Плановые отключения электроэнергии планируются во всех регионах Украины 21 ноября, промежуток отключения может быть более четырех часов. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

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Отмечается, что отключения будут применяться с 00:00 до 24:00 часов. Глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона «Единые новости» подчеркнул, что дополнительных аварийных отключений не прогнозируют.

Ранее руководитель частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко обратился гражданам страны с предложением покинуть ее, чтобы снизить нагрузку на энергосистему, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:УкраинаЭлектричество
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