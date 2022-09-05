«Запах переворота»: Зеленскому предрекли участь «списанного» Порошенко
Украина признает свое тяжелое положение на фронте, на этом фоне эксперты предупреждают о военном перевороте в стране и смене власти.
Предметом разговора Москвы с Киевом может быть то, как именно будут выполняться условия России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».
На вопрос, сохраняются ли условия Москвы прежними, представитель Кремля ответил утвердительно. При этом Песков отметил, что спецоперация на Украине идет полным ходом и подчеркнул, что все ее цели будут достигнуты.
Между тем положение Украины не самое лучшее. Так, советник офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что «улыбался в эфире и говорил, что все хорошо», когда у ВСУ на фронте были проблемы. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Фейгин Live» (Марк Фейгин признан в РФ иноагентом).
«Был период с середины апреля до начала июля, когда военное счастье пошло к противнику, и нам было очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что все хорошо, хотя несколько раз намекнул, что нам тяжело», — сказал Арестович и добавил, что возвращение Украиной своих территорий будет продолжаться «долго, очень тяжело и кроваво».
Так, в Минобороны РФ ранее сообщили о провальной попытке наступления украинской армии на Николаево-Криворожском направлении. По данным ведомства, ВСУ в результате разгромного поражения потеряли за двое суток 1700 человек.
Тем временем многие специалисты считают, что Зеленскому не удастся избежать участи «козла отпущения». В статье сербского издания «Печат» говорится, что если что-то пойдет для Запада не так, то он всегда может свалить всю вину на Зеленского и моментально отказаться от его услуг. Там отмечают, что точно так же без малейших сожалений раньше Запад «списал» украинского лидера Петра Порошенко, который «верно служил и выполнял все его задания».
«Просто для Запада он (Порошенко – прим. НСН) оказался полезнее в качестве козла отпущения, а не в роли "украинского лидера". Зеленский тоже не избежит подобной участи, и для него это был бы наилучший вариант», - считает автор материала.
Также он подчеркивает, что Зеленский оказался меж двух огней. С одной стороны, Вашингтон требует от него проявлять решительность и воинственность, с другой - европейцы все больше хотят мира, понимая, что продолжение конфликта и санкций против России разрушает прежде относительно стабильную экономику, крайне зависимую от российских энергоносителей и другого сырья.
Так, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 25 августа заявлял, что существуют лишь полтора сценария развития событий на Украине. По его словам, конфликт может быть решен только благодаря России или военному перевороту на Украине. А описываемые аналитиками и западной прессой планы, указал Медведев, являются «враньем чистой воды и демагогией для обработки электората».
«Сценариев всего полтора. Первый — достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве. Второй — военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации. Вот и все варианты», — сказал политик и подчеркнул, что «третьего не дано».
При этом экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива ранее уже предупреждал, что провалы операции ВСУ по захвату Запорожской АЭС (ЗАЭС) и Херсонского наступления могут привести к военному перевороту с целью замены президента Украины. По его словам, потеря военных элитных подразделений главного управления разведки Минобороны Украины, к которым привел неудачный захват ЗАЭС Киевом, вызвала недовольство и волнения среди силовиков. У руководителей силовых структур, уточнил Кива, зреет мысль о «замене некомпетентной, погрязшей в воровстве гуманитарной помощи и коррупции команды Зеленского».
«Все больше и больше в воздухе слышен запах переворота. Результат провала херсонского наступления может стать точкой невозврата и начала восстания среди военных», — написал экс-депутат в своем Telegram-канале.
Ранее, 2 сентября, Минобороны РФ сообщило, что Киев предпринял очередную попытку захватить Запорожскую АЭС на фоне прибытия инспекции из МАГАТЭ. Так, две с половиной сотни элитных украинских спецназовцев и иностранных наемников попытались десантироваться с воды на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара. В результате атака полностью провалилась.
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