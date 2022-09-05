«Запах переворота»: Зеленскому предрекли участь «списанного» Порошенко

На вопрос, сохраняются ли условия Москвы прежними, представитель Кремля ответил утвердительно. При этом Песков отметил, что спецоперация на Украине идет полным ходом и подчеркнул, что все ее цели будут достигнуты.

Между тем положение Украины не самое лучшее. Так, советник офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что «улыбался в эфире и говорил, что все хорошо», когда у ВСУ на фронте были проблемы. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Фейгин Live» (Марк Фейгин признан в РФ иноагентом).

«Был период с середины апреля до начала июля, когда военное счастье пошло к противнику, и нам было очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что все хорошо, хотя несколько раз намекнул, что нам тяжело», — сказал Арестович и добавил, что возвращение Украиной своих территорий будет продолжаться «долго, очень тяжело и кроваво».