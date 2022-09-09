Небензя опроверг «прорыв» украинских военных

Ни о каком прорыве войск Украины речи не идет, также нет «контрнаступления», сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.

Стало известно о продолжении наступления ВСУ и ожесточенных боях в Херсонщине

На заседании Совбеза организации он сообщил, что Киев говорит о контрнаступлении, чтобы «выклянчить новые вооружения» в преддверии встречи министров обороны Североатлантического альянса в Рамштайне, создавая видимость того, что Украина может наступать.

Напомним, военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области призвала не доверять информации о якобы наступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Балаклеей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Василий НебензяУкраинаВСУ
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