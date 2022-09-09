Небензя опроверг «прорыв» украинских военных

На заседании Совбеза организации он сообщил, что Киев говорит о контрнаступлении, чтобы «выклянчить новые вооружения» в преддверии встречи министров обороны Североатлантического альянса в Рамштайне, создавая видимость того, что Украина может наступать.

Напомним, военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области призвала не доверять информации о якобы наступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Балаклеей.

