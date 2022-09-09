Небензя опроверг «прорыв» украинских военных
Ни о каком прорыве войск Украины речи не идет, также нет «контрнаступления», сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.
На заседании Совбеза организации он сообщил, что Киев говорит о контрнаступлении, чтобы «выклянчить новые вооружения» в преддверии встречи министров обороны Североатлантического альянса в Рамштайне, создавая видимость того, что Украина может наступать.
Напомним, военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области призвала не доверять информации о якобы наступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Балаклеей.
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