По всем фронтам: Контрнаступление ВСУ перекинулось с Херсона на север
Россия заявляет об угрозе безопасности всего миру из-за поставок западного вооружения Украине, тем временем ВСУ пытается продвинуться на южном и северном направлениях.
Россия запросила на 8 сентября заседание в Совете Безопасности ООН по вопросу поставок иностранных вооружений Украине. Об этом сообщил постпред России при организации Василий Небензя.
«Предлагаем обсудить настоящие угрозы международному миру и безопасности, порожденные поставками иностранными государствами вооружений и продукции вооруженного назначения на Украину», — сказал он.
Небензя отметил, что российская сторона хотела бы видеть в качестве докладчика заместителя генсекретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу и представителей гражданского общества. Позднее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский с иронией указал, что западные дипломаты в Совбезе «обрадовались» запросу России заседания по проблеме поставок оружия Киеву.
«Пора нашим коллегам обсуждать реальные проблемы, а не сегодняшнюю высосанную из пальца «фильтрацию». По лицам было видно, что наш сюрприз их порадовал», - написал Полянский в своем Telegram-канале.
При этом ранее США и Албания запросили Совбез ООН провести вечером 7 сентября заседание, настояв на обсуждении якобы имеющей место «фильтрации» украинцев на территории России. На этом фоне Василий Небензя заявил, что заседание будет представлять собой новую веху в «дезинформационной кампании».
«Заседание, созванное по запросу США и Албании, имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными спонсорами против нашей страны», — сказал он в ходе своего выступления в Совбезе ООН.
Небензя указал на то, что «очевидные постановки или провокации в Буче, Краматорске, Кременчуге и Мариуполе» опровергаются все новыми свидетельствами, которые на Западе всеми силами стараются утаить от внимания широкой публики. Также он подчеркнул, что термин «фильтрация» не имеет четкого определения в международном гуманитарном праве.
«Если речь идет о выявлении среди желающих выехать в Россию украинских граждан, боевиков, нацбатов или солдат ВСУ, причастных к преступлениям против мирного населения, то это нормальная практика для любой армии мира», — приводит РБК слова Небензи.
Между тем в среду, 7 сентября, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в Мелитополе был взорван штаб движения «Мы вместе с Россией». По его словам, ВСУ также открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями региона голосования о вхождении в состав России.
Тем временем многие СМИ и военкоры в своих Telegram-каналах сообщают об изменениях на важном участке Харьковского фронта – в районах Балаклеи и Изюма. Причем некоторые обозреватели полагают, что громко анонсированное украинскими властями наступление под Херсоном могло быть маневром, отвлекающим внимание от действий на Харьковском направлении.
Так, президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении вечером 7 сентября заявил, что на этой неделе есть «хорошие новости из Харьковщины». При этом он сообщил, что еще рано называть те или иные населенные пункты, в которые «возвращается украинский флаг».
«Но пора сказать слова благодарности 25-й воздушно-десантной бригаде, 92-й отдельной механизированной бригаде и 80-й десантно-штурмовой бригаде за храбрость и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач», - сказал Зеленский.
При этом, по неофициальным данным, на южном направлении армия Украины якобы продолжает медленно продвигаться. Как сообщил 7 сентября бывший глава минобороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), в районе плацдарма ВСУ на реке Ингулец Херсонского фронта украинские военные продолжают теснить военные части России.
«Попытки сбить их с плацдарма и вернуть позиции до начала наступления - не удались. Столь глубокое продвижение противника угрожает прорывом фронта в дальнейшем на Чкалово (уже практически на передовой) и далее на Берислав с рассечением нашей группировки в данном районе», - написал Стрелков на своей странице «ВКонтакте».
Минобороны РФ продвижение украинских военных не подтверждает: российское ведомство 7 сентября сообщило, что ВСУ приостановили попытки наступать на Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь в живой силе и технике. А вот российские войска взяли под свой полный контроль село Кодема в Донбассе - тот же Стрелков называет этот успех тактическим улучшением позиций.
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