По всем фронтам: Контрнаступление ВСУ перекинулось с Херсона на север

«Предлагаем обсудить настоящие угрозы международному миру и безопасности, порожденные поставками иностранными государствами вооружений и продукции вооруженного назначения на Украину», — сказал он.

Небензя отметил, что российская сторона хотела бы видеть в качестве докладчика заместителя генсекретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу и представителей гражданского общества. Позднее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский с иронией указал, что западные дипломаты в Совбезе «обрадовались» запросу России заседания по проблеме поставок оружия Киеву.

«Пора нашим коллегам обсуждать реальные проблемы, а не сегодняшнюю высосанную из пальца «фильтрацию». По лицам было видно, что наш сюрприз их порадовал», - написал Полянский в своем Telegram-канале.

При этом ранее США и Албания запросили Совбез ООН провести вечером 7 сентября заседание, настояв на обсуждении якобы имеющей место «фильтрации» украинцев на территории России. На этом фоне Василий Небензя заявил, что заседание будет представлять собой новую веху в «дезинформационной кампании».