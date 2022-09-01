«Убеждали в победе»: В Совфеде объяснили отказ Зеленского от переговоров
В определенный момент Зеленский подумал, что сможет одержать победу над Россией, но он глубоко заблуждался, отметил в эфире НСН Сергей Цеков.
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией в силу своей неопытности и того, что США ориентировали его на продолжение боевых действий, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне экс-президент Украины Виктор Ющенко сообщил, что лидеры Евросоюза пытались уговорить Владимира Зеленского начать дипломатическое урегулирование ситуации в стране, но безуспешно. По его словам, для этого к Зеленскому «приезжали толпой президенты и премьеры». Однако Сергей Цеков отметил, что для Зеленского было в авторитете лишь мнение США.
«Толпой к нему приезжали, может быть, президенты одних стран. А другие страны, например, США, говорили Зеленскому, что ни при каких условиях не надо идти на дипломатическое урегулирование. Они убеждали Зеленского в том, что у него есть шанс, как и сами говорили, одержать победу на поле боя. Поэтому одни уговаривали, а другие говорили "не надо". Думаю, что те, кто был более влиятельный и авторитетный для Зеленского, а это США, ориентировали его на продолжение военных действий. Это первая причина, почему он не пошел на переговоры», - сказал Цеков.
По его словам, Зеленский в какой-то момент действительно подумал, что у Украины есть шансы на победу над Россией.
«Вторая причина (отказа Зеленского от переговоров – прим. НСН) заключается в том, что он сам, по неопытности почувствовал или подумал, что, действительно, у Украины есть шанс одержать победу над Россией. Глубоко заблуждаясь, он отказывался от переговоров. Все приведет к капитуляции Украины, переговоры будет вести уже не он», - резюмировал Цеков.
Ранее, 18 августа, Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом возможны только при условии полного вывода российских сил с территории Украины.
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